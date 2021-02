Luis Revilla: No puede haber amnistía para los que quemaron los PumaKatari





11/02/2021 - 16:49:37

La Paz.- “No puede haber amnistía para quienes han quemado los buses”, aseveró este jueves el Alcalde Luis Revilla respecto al ‘perdón judicial’ que el Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende dar a los procesados en la justicia durante el Gobierno transitorio. “Asumo yo que esta amnistía que están hablando será una amnistía que no incluya este tipo de delitos (cometidos contra la propiedad pública), sería una barbaridad que cualquier persona, mañana, pueda destruir un bien público y no va a tener ninguna sanción”, sostuvo la primera autoridad de La Paz. Varios dirigentes de choferes y el excandidato del partido gobernante, Jesús Vera, son investigados por la quema de los 66 buses municipales en 2019. La bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional convocó para mañana a una sesión del pleno de legisladores para analizar una amnistía a más de un millar de personas que fueron procesadas durante la administración de Jeanine Añez, entre ellos el expresidente Evo Morales. En esta línea, Revilla aseguró que se espera la agilidad del Ministerio Público para culminar la investigación y que la justicia ordene una sentencia a los responsables de la destrucción de los PumaKatari. Por el incidente de noviembre de 2019 hay dos procesos judiciales. En uno Jesús Vera recibiría una condena luego del juicio oral al que deberá responder. Otros responsables que estaban en la lista inicial de procesados eran algunos choferes que fueron identificados mediante videos.