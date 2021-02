Biden aboga por la diplomacia pero advierte: Nunca dudaré en emplear la fuerza





11/02/2021 - 09:50:44

VOA.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió este miércoles en su apuesta por la diplomacia como la mejor solución para hacer frente a los retos que afronta Washington a nivel internacional, pero subrayó que no dudará en "usar la fuerza" para defender los intereses de los estadounidenses y sus aliados. "Como vuestro comandante en jefe, nunca dudaré en usar la fuerza para defender los intereses vitales del pueblo estadounidense y de nuestros aliados en todo el mundo cuando sea necesario", afirmó Biden durante una breve intervención durante su primera visita como presidente a la sede del Departamento de Defensa, el Pentágono. El mandatario resaltó que la misión de las Fuerzas Armadas debe ser "disuadir" al enemigo de cometer actos de agresión, pero también, "si es necesario", combatir en conflictos que "mantengan seguro a Estados Unidos". Sin embargo, Biden, que es el primer presidente en cuarenta años en tener un hijo que sirvió en las Fuerzas Armadas, insistió en que "la fuerza debe ser un último recurso, no el primero". "Entiendo todo el peso de lo que significa pedir a jóvenes estadounidenses orgullosos que se pongan en la picota", dijo el demócrata, cuyo hijo, Beau Biden, llegó a combatir en Iraq antes de fallecer de cáncer en 2015. El presidente, que en su primer discurso en la sede del Departamento de Estado, la semana pasada, ya adelantó que las alianzas serán una de las piedras angulares de su administración, se congratuló hoy por poder contar en su equipo con el nuevo secretario de Defensa, Lloyd Austin, a quien tildó de "diplomático consumado, como secretario de Defensa. "Trabajaré con el secretario Austin y con líderes de todo el mundo para alcanzar un final responsable a guerras que han estado en marcha desde hace demasiado tiempo, mientras nos seguimos asegurando de que la amenaza terrorista no ponga en peligro la seguridad del pueblo estadounidense", señaló. Una nueva estrategia frente a China Biden sostuvo que Washington debe hacer frente "a los peligros y oportunidades" que representan las nuevas tecnologías emergente y deber "reforzar" su presencia en el ciberespacio, "para asegurarnos de que estamos listos para liderar una nueva era de competición, ya sea desde lo profundo del mar o desde el espacio exterior. El mandatario resaltó en especial, el "cada vez mayor reto" que representa China a la hora de mantener la paz en la región del Indo-Pacífico y en todo el mundo. Por ello, desveló Biden, el Pentágono ha creado una nueva comisión cuya misión será revisar la postura de Washington frente a Beijing. "Revisarán nuestra estrategia, conceptos operacionales, tecnología, despliegue militar y mucho más".