Colombia: A los venezolanos les vamos a dar la tranquilidad de que no los van a expulsar

VOA.- El Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (EPTV) busca brindar seguridad y tranquilidad al inmigrante venezolano, aseguró el gerente de fronteras de la Presidencia de Colombia, Lucas Gómez, en una entrevista a la Voz de América. "Aquí la gente buena es mucha más... Entonces a esa gente buena le vamos a dar la tranquilidad de estar en un país sin sentir que lo van a expulsar mañana, que los están persiguiendo", señaló. El funcionario, además, calificó el anuncio que hizo el lunes el presidente Iván Duque sobre este plan, como "una de las políticas más importantes en la historia de este país, en términos migratorios", incluso en América Latina y una de las más "progresistas y más ambiciosas a nivel mundial". El EPTV es un mecanismo jurídico de protección temporal dirigido a la población migrante procedente del país petrolero, que complementa el régimen de protección internacional de refugiados. Con él, se pretende regularizar a millones de venezolanos para que mejoren sus condiciones de vida en el país y tengan acceso a diferentes sistemas, como los de salud y educación, así como al mercado laboral, entre otros aspectos. ¿Beneficios para Colombia? Para el gerente, el plan permitirá eliminar la competencia laboral desleal que se da entre colombianos y venezolanos: "Ahí hay muchos abusos que se han dado por parte de empleadores que incluso han preferido contratar a población migrante irregular por encima de colombianos porque saben que pueden no cumplir con la ley laboral, no pagar las prestaciones que tienen que hacerlo". Con el estatuto, Gómez sostiene, todos gozarán de "igualdad de condiciones a todos y va a traer beneficios a aquellos que aducen -muchas veces con percepciones erradas- que perdieron el trabajo porque se lo dieron a un venezolano". Además, el funcionario enfatiza que la población venezolana es muy activa, convirtiéndose en mano de obra disponible para trabajar y que permitirá "generar crecimiento a nivel local, a nivel nacional, para migrantes y para colombianos".



Un llamado a la comunidad internacional Colombia también es consciente de que es fundamental contar con la ayuda internacional para salir adelante. Incluso, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, le dijo a la VOA que “es el momento de que la comunidad internacional aumente el apoyo humanitario”. Aunque no dio cifras -si bien anunció que pronto se publicará un informe sobre los recursos ejecutados en el país- Gómez manifestó que los recursos de cooperación internacional que han llegado hasta el momento han servido de apoyo a las administraciones locales y al gobierno nacional para atender a la población. "Aquí estamos trabajando con todos para definir cuáles son las mejores estrategias, nuevamente y creo que esto es muy importante, para ayudar al venezolano vulnerable, pero también al colombiano vulnerable que está recibiendo a esas personas", dijo el gerente. ¿Llegarán más inmigrantes? Gómez no cree que el anuncio vaya a generar una avalancha de inmigrantes venezolanos al país pues, para él, la persona que decide emigrar lo hace por convicción y no "porque Colombia haga un anuncio en el Estatuto Temporal de Protección. Lo hace porque realmente las condiciones del otro lado de la frontera son muy difíciles". En este sentido, agregó que su país no busca " tapar el sol con un dedo", sino "organizar y ordenar nuestra migración". También, enfatizó en que se trabajará con las autoridades locales para evitar el mercado negro para adquirir este beneficio. "Aquí la idea es que lo hagamos bien porque no tenemos otra opción. Esto tiene que salir bien porque es una opción tanto para los migrantes como para los colombianos"; dijo Gómez a VOA Noticias. Otro punto clave es evitar la xenofobia y, en ese caso, el Gobierno señala que el programa precisamente estará diseñado para generar programas que integren tanto a venezolanos como a colombianos. ¿Se abrirá la puerta a la vacunas? EL Gobierno colombiano ha señalado que los inmigrantes venezolanos que no cuenten con un permiso en su territorio no podrán recibir las vacunas contra la COVID-19. El Plan Nacional de Vacunación solo incluye a aquellos que se encuentran en situación regular. En este sentido, si la población se regulariza, va a tener más opción de ser inmunizada. Gómez calcula que las vacunas para dicha población está proyectada en "dos millones de dosis adicionales para el país... que van a llegar vía mecanismos de cooperación internacional. En ningún caso, significa una reducción en el número de dosis que tenemos ya negociadas". Apoyo de Estados Unidos El embajador de Estados Unidos ante Colombia, Philip Goldberg, presente en la declaración del presidente Duque el lunes, manifestó su apoyo a la decisión. Así mismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, respaldó la decisión conocida. Al respecto, Gómez le enfatizó a la VOA que la relación entre el gobierno de Duque y el presidente de EE.UU, Joe Biden, se mantendrá fuerte y sin cambios, frente a la crisis venezolana. "Yo estoy en constante comunicación con los agencias de cooperación de los Estados Unidos. Yo creo que esto es un tema de interés nacional para los Estados Unidos, en donde hemos recibido muy calurosamente el acompañamiento por parte de ese país y seguramente lo vamos a seguir recibiendo", aseguró el gerente. Para el funcionario, se espera que durante todo el 2021 se incremente la identificación y legalización de los venezolanos -una vez entre en vigencia el decreto- y "trabajar sin descanso para que el 7 de agosto de 2022 podamos dar como misión cumplida un muy buen avance en la regularización de esta población".