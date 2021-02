Empresas alemanas decepcionadas ante la prolongación de confinamiento por coronavirus





11/02/2021 - 09:31:54

DPA.- Las asociaciones de empresarios, comerciantes y agentes inmobiliarios de Alemania se mostraron hoy decepcionadas ante la prolongación del confinamiento para frenar los contagios con coronavirus anunciada por el Gobierno. El sector de la pequeña y mediana industria criticó las que llamó "promesas no vinculantes", mientras que el comercio echó de menos "el plan prometido para salir del confinamiento". Por su parte, los peluqueros se mostraron más conformes, ya que se les permitirá reabrir a partir del 1 de marzo. "Todo el sector respira aliviado, por fin tenemos una perspectiva y una seguridad para planificar", resumió Harald Esser, presidente de la federación de peluqueros. Esser añadió que las semanas de cierre amenazaron la existencia del negocio de muchos propietarios de las 80.000 peluquerías del país. Por su parte, la Asociación Alemana de Hoteles y Restaurantes (Dehoga) criticó no tener una perspectiva para reabrir. "El hecho de que los hoteles y los restaurantes no se mencionen en absoluto en la presente resolución provoca frustración y desesperación en el sector", indicó Ingrid Hartges, directora de Dehoga. La Asociación Alemana de Comerciantes (HDE) acusó al plano político de no cumplir con su palabra. "No han hecho sus deberes y, en esta situación tan dramática para todos, siguen debiendo el plan prometido hace semanas para salir del confinamiento", se quejó Stefan Genth, director de la entidad. Genth añadió que muchos minoristas están pasando por una situación desesperante, ya que cada día de ventas perdido por el cierre les cuesta unos 700 millones de euros (848 millones de dólares) en facturación. Las restricciones actuales para combatir la pandemia en Alemania se prorrogarán en principio hasta el 7 de marzo, según acordaron el miércoles la canciller Angela Merkel y los jefes de los Gobiernos regionales. Esto significa que los hoteles y bares permanecerán cerrados. Si la llamada incidencia de siete días, es decir el número de nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en el plazo de una semana, desciende hasta entonces a un nivel estable por debajo de 35, los estados federados relajarán paulatinamente las restricciones, por ejemplo las que afectan al comercio minorista. La agrupación de agentes inmobiliarios ZIA también criticó la falta de perspectivas para el comercio, una postura que también asumió la Federación de la Industria Alemana (BDI). Al mismo tiempo, Siegfried Russwurm, presidente de la BDI, advirtió de no precipitarse en la relajación de las medidas en vista del mayor riesgo de infección por las mutaciones del coronavirus. El Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) reclamó que se presente una clara perspectiva a las empresas y comercios. "Por supuesto, esto es catastrófico en especial para la economía. Muchas empresas están al borde de su supervivencia y, por supuesto, esto se deteriorará dramáticamente en los próximos meses", comentó Marcel Fratzscher, presidente del DIW, en un programa de la cadena de televisión ZDF.