Cochabamba: Las computadoras Quipus ya no se usan, se guardan y están obsoletas





11/02/2021 - 09:07:22

Los Tiempos.- Guardadas, obsoletas por falta de mantenimiento, sin conexión a internet ni ítems para garantizar su funcionamiento, así se encuentran las computadoras portátiles Kuaa, ensambladas por la empresa Quipus, que se entregaron en 2017 a los colegios, según maestros y padres. “Ni siquiera sabemos cuántos colegios tienen estos equipos, tampoco hemos considerado su uso porque es casi imposible lograr que los directores acepten prestar esas máquinas fuera de las instalaciones. En algunos casos, los papás pagaban para contratar un profesor que se haga cargo de enseñar y del mantenimiento”, indicó ayer el representante de los padres de familia de Quillacollo, René Vera. En un recorrido por algunas unidades educativas del eje metropolitano este medio constató que para ingresar a los laboratorios de computación, donde fueron instaladas las Kuaa, se requiere autorización de la Dirección Distrital de Educación. Sergio Rodríguez, un profesor que imparte clases en Sipe Sipe, contó que una de las mayores dificultades para emplear las máquinas es que el mantenimiento sólo lo pueden hacer los técnicos de la empresa. Mencionó que se planteó a la Alcaldía que corra con los gastos para instalar el internet, pero la propuesta no prosperó, porque en algunos colegios donde se hizo las pruebas pilotos se les cortó el servicio por falta de pagos. “No es viable que usen los que no tienen computadora o celular porque eso implicaría que vengan al establecimiento, pero nadie se quiere hacer responsable para el control de las medidas de bioseguridad. Además, hay temor que se arruine o pierda”, finalizó. Piden al Gobierno invertir más El representante de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Evert Feraudy, dijo que la solución para que se utilicen las computadoras ensambladas por Quipus pasa por invertir más para funcionen y elaborar un reglamento que determine que los artefactos sean más accesibles para los estudiantes. En varios establecimientos los equipos sólo pueden ser utilizados por estudiantes de los últimos cursos de secundaria. Exhortó a las autoridades nacionales a trabajar en una estrategia nacional para dar funcionalidad a las máquinas que existen, porque además la red de las portátiles no funciona si se sacan a 100 metros de las escuelas.