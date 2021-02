En Ecuador sigue en vilo segundo candidato: Luego del conteo los resultados no se oficializarán





11/02/2021 - 08:52:46

La Hora.- Aunque se procesen el 100% de las actas a nivel nacional, el CNE no puede oficializar los resultados; pues las organizaciones políticas y los candidatos tienen la opción de interponer recursos (impugnaciones y aclaraciones) ante el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Es decir, que para proclamar al candidato que irá asegunda vuelta todos los recursos deben haber sido solventados, para dar la información definitiva y oficial. Los candidatos pueden interponer recursos ante el CNE y el TCE. Pese a eso, la fecha de la segunda vuelta es “inamovible”, explica el consejero Luis Verdesoto.



“Estimaría que en las siguientes 24 o 48 horas (mañana, viernes) tendremos la mayor o la totalidad de juntas escrutadas”, señala Luis Verdesoto, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), al consultarle sobre el tiempo en el que el país conocerá al contendiente presidencial, en segunda vuelta, de Andrés Arauz, quien ha obtenido un promedio de 32,44% de votos. Los tiempos están establecidos en la Ley Verdesoto señala que los días que esto tome no se pueden calcular, pues las organizaciones pueden presentar uno o varios recursos. Sin embargo, hace énfasis en que la segunda vuelta electoral ya está convocada. “No es que mientras no haya resultado no hay segunda vuelta, ya está convocada”, señala Verdesoto, por lo que las votaciones del 11 de abril no se aplazarán pese a los recursos que puedan presentar los candidatos. El criterio es no anular Aproximadamente 500 mil votos (más de mil actas), están en verificación en la Junta Electoral de la provincia de Guayas. En todos estos casos, el CNE debe volver a verificar las actas para identificar dónde están los errores. En la Junta Provincial del Guayas hay 80 delegados entre Pachakutik, CREO y UNES acompañando este proceso de validación de actas.En caso de no poder corregir se convierten en “actas suspensas”, por lo que la Junta Provincial deberá abrir las urnas y recontar los votos, este proceso puede durar entre 30 minutos y una hora, dependiendo de la complejidad del error. Verdesoto señala que el objetivo es que ningún acta sea anulada. “En general el criterio de la junta es que no hay que anular, porque la nulidad trae que se pierda la expresión de voto de los ciudadanos”.



Las anomalías Las actas con novedad, considera Verdesoto responden a un problema de capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV). “No van los miembros capacitados y ese rato se tiene que optar por personas de las filas (…), hay veces que hay descuidos, la gente lo que quiere es cerrar simplemente y se va”, señala. El reconteo de votos puede durar entre 30 minutos y una hora. El consejero señala que estas falencias pueden solventarse para la segunda vuelta a través de evaluaciones a los miembros de JRV. “Realmente la única solución es con mayor capacitación de todos los miembros de las juntas. No hay otra alternativa, ninguna”, agrega el consejero.(AVV) “Esperamos que hasta este fin de semana podamos verificar todas las actas con novedades que nos faltan, incluyendo las del exterior y proclamar los resultados definitivos”. Diana Atamaint, presidenta del CNE. "Estimo que el proceso de reconteo en cada una de las provincias, posiblemente, va a concluir hoy por la noche (ayer), pero esto no significa que tengamos el resultado final”, Enrique Pita, vicepresidente del CNE.



‘El proceso electoral se gana o se pierde hasta con un voto’ El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, indicó que el procesamiento de las actas con novedades se realiza con la presencia de los delegados de cada organización política. Sobre los anuncios de movilizaciones, Pita indicó que es una acción apresurada e irregular, pues "las elecciones se ganan en las urnas y hasta que no se termine el proceso de escrutinio. Entendiéndose a la revisión de las actas con inconsistencias numéricas o las actas que tienen que venir desde el exterior que aún no llegan. Esto todavía falta por terminar. Un proceso electoral se gana o se pierde con un voto", enfatizó Pita. El vicepresidente del ente electoral resaltó que se debe esperar hasta el cierre de los escrutinios en las juntas provinciales para proclamar los resultados al final de la jornada. "Estimo que el proceso de reconteo en cada una de las provincias, posiblemente, va a concluir hoy por la noche (ayer), pero esto no significa que tengamos el resultado final”.