1.771 nuevos contagios y 67 muertos por Covid-19 se reportaron este miércoles en Bolivia





10/02/2021 - 21:50:18

La Paz.- El último reporte del Ministerio de Salud, da cuenta que este miércoles se registraron 1.771 nuevos casos de coronavirus y 67 fallecimientos a causa de la pandemia. Según los datos, Santa Cruz vuelve a encabezar la lista con 665 nuevos infectados, La Paz, 410, Cochabamba 191, Potosí 125, Oruro 118, Tarija 100, Chuquisaca 94, Beni 43 y Pando 25. Respecto a los recuperados, en la jornada 1.738 personas lograron curarse de la enfermedad, el número de casos sospechosos registra 2.547, los activos suman 48.796. Los descartados llegan a 389.153 y el acumulado de positivos sube a 232.502. Los decesos suben a 10.996. Santa Cruz: No estamos en una desescalada El director del Sedes, Marcelo Ríos, dijo que al haberse registrado 1.185 pacientes que han logrado superar de manera satisfactoria el coronavirus y han retornado al lado de sus familias no significa una bajada en los casos.



“Aún no estamos en una desescalada de casos, para estarlo debemos mantener por 4 semanas epidemiológicas la ralentización y disminución de la velocidad de contagios, porque es lo que genera el mayor riesgo”, remarcó Ríos, al pedir que no se desinforme a la población.