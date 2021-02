Organizaciones sociales afines al MAS dan al gobierno 24 horas para promulgar la Ley de Emergencia Sanitaria





10/02/2021 - 21:35:12

La Paz.- Las organizaciones sociales afines al MAS, representadas por la Central Obrera Boliviana (COB), emitieron este miércoles un pronunciamiento en el que establecieron ocho determinaciones ante la pandemia del Covid-19. Anunciaron la creación de un Consejo Nacional de Organizaciones Sociales por la Defensa de la Salud y la Vida; y dieron el plazo de 24 horas para la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria. “El día de hoy, tras discutir, debatir ampliamente, nos estamos declarando en estado de emergencia si el Gobierno no promulga en un lapso de 24 horas este proyecto de Ley (de Emergencia Sanitaria) que va a beneficiar a todo un país, a todo un pueblo”, afirmó en conferencia de prensa el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi. “No podemos estar con caprichos de algunos sectores que simplemente intentan mercantilizar la salud de todos los bolivianos”, acotó. La primera determinación comunicada por las organizaciones sociales se refiere a la creación del Consejo Nacional de Organizaciones Sociales por la Defensa de la Salud y la Vida, el cual estará presidido por la COB, el Pacto de Unidad y otros sectores populares, “como legítimo instrumento del pueblo boliviano para la lucha por sus derechos constitucionales”. Como segundo punto, se estableció “rechazar firmemente los intentos de atentar contra los derechos a la salud y a la vida”, mediante la restricción del acceso a los servicios salubres debido a “intereses mezquinos y politiqueros”. La tercera determinación está referida al rechazo de la mercantilización de la salud y la discriminación económica hacia los sectores más empobrecidos de la población. La cuarta exige la inmediata promulgación y aplicación de la Ley de Emergencia Sanitaria. “Cinco. Exigir la inmediata suspensión de huelgas, paros y todas las medidas que interrumpen los servicios del Sistema Nacional de Salud y que afectan el derecho de los pacientes a recibir la adecuada e inmediata atención médica que necesitan”, sostuvo el dirigente. El punto seis tiene que ver con el reconocimiento y agradecimiento a profesionales en salud que priorizan la vida del pueblo boliviano; pero el rechazo a “los intentos de desestabilización política del Colegio Médico de Bolivia, que prima sus intereses corporativos y privados en desmedro del pueblo boliviano”. “Siete. Los sectores presentes en este encuentro exigimos al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Deportes, participar de manera activa en la reglamentación de la presente Ley de Emergencia Sanitaria”, añadió. Por último, determinaron declararse en estado de emergencia y movilización permanente en defensa del derecho a la salud y la vida, ante “cualquier intento contrario a la voluntad del pueblo boliviano organizado”. “Hoy, el país está viviendo momentos difíciles, momentos duros, pero también es importante que la población conozca el trabajo que está realizando, no solamente nuestro Gobierno, no solamente el Ministerio de Salud, sino también sus organizaciones sociales que somos parte de este pueblo, parte de este Estado Plurinacional de Bolivia”, acotó Huarachi.