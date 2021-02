Timochenko confesó que las FARC iban a asesinar al presidente de Colombia Juan Manuel Santos





10/02/2021 - 19:17:47

Infobae.- Este miércoles 10 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declaratoria a Rodrigo Londoño conocido como Timochenko a contar la verdad sobre el magnicidio del político conservador Álvaro Gómez Hurtado y de otros cinco asesinatos cometidos por las extintas Farc-Ep que él dirigió en su último periodo. Empezando su declaratoria, Londoño contó que se planeó atentar contra la vida de Juan Manuel Santos al inicio de las negociaciones de paz. Ante la pregunta de la magistrada titular Julieta Lemaitre sobre si en el secretariado se planeó atacar a personas que consideraban enemigas de la organización (como en el caso de Gómez Hurtado), Londoño explicó que no recuerda que se haya hablado sobre eso, pero confesó que en algún momento, cuando iniciaron las negociaciones de paz (año 2012), se planteó la posibilidad de atentar contra la vida de Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia. “El único momento en que yo recuerde que discutimos frente a actuar contra alguna persona, es cuando en la conducción de Alfonso Cano él nos informa que un comando nos ha informado que está listo para atentar contra la vida en ese momento del presidente Juan Manuel Santos”. Sin embargo, este actuar nunca se llevó a cabo: “En últimas pues él (Alfonso Cano) tomó la decisión de que eso no se iba a ejecutar porque no sería ético actuar contra una persona con la cual en ese momento se estaba dialogando y a esa actividad nunca se le dio vía libre”, especificó ‘Timochenko’. El caso Álvaro Gómez Hurtado Por otro lado, el exlíder guerrillero admitió que la muerte de Gómez Hurtado se trató de un ‘ajustes de cuentas’ por su actitud política y porque el líder conservador incitó la operación Marquetalia que inició la revolución del futuro grupo ilegal. “Me atrevo a decirlo con dolor y con lo que eso significa: (la razón del asesinato) era cobrar cuentas, un ajuste de cuentas. Era cobrar una actitud política del señor Gómez, incluso de todos estos seis casos, prácticamente de por medio está esto (la razón): cobrar una cuenta”, dijo el ahora líder del partido Comunes al ser cuestionado por el magistrado auxiliar, Farid Samir Benavides, quien también le preguntó si no había sido posible la alianza entre el entonces presidente de la República, Ernesto Samper y las Farc para cometer el magnicidio, teoría que negó el exmiembro del antiguo secretariado de las Farc. Esta teoría de que Samper habría sido el responsable de la muerte de Álvaro Gómez se dio desde el momento de la muerte del líder conservador ya que, en ese momento, el también periodista había denunciado varios presuntos hechos de corrupción en el Gobierno y había declarado su oposición a Samper. Sin embargo, esto nunca se ha comprobado. La confesión de Rodrigo Londoño soporta el testimonio que rindió ante la JEP Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, el pasado 10 de diciembre donde dijo que la razón de asesinar al líder conservador fue “porque, durante su paso por el Senado, este impulsó la ofensiva militar contra los lugares de asentamiento de algunos campesinos, bajo el argumento de que habían “repúblicas independientes” y dijo que reconocieron a Álvaro Gómez Hurtado como una de las personas responsables de haber desatado un conflicto que se prologó por más de 53 años” y argumentó, al igual que Londoño este miércoles, que la mayoría de casos se dieron por considerar a estas personas opositores a su lucha. Sin embargo, Fernando Junior Landeazábal, hijo del general Landeazábal, también asesinado por las Farc y uno de los seis casos, dijo que encontraba inconsistencias en el relato del excomandante guerrillero y afirmó que no esperaba más de él porque “no era miembro del secretariado de las Farc, entonces todo lo que dice se basa en suposiciones”, pero ahora con el testimonio del máximo jefe de las Farc, quien sí fue miembro, se puede tener una versión más concisa en el caso, aunque en esta diligencia, Londoño dijo que no estuvo presente cuando se tomó la decisión pero sí puede reconocer la autoría de ellos. Ante las acusaciones de los familiares de Gómez Hurtado que no le creen a las exFarc y que los acusan de encubrir a los verdaderos culpables, el ahora líder político dijo que no tienen ninguna razón para autoincriminarse falsamente por un crimen tan relevante para el país. Sin embargo, ‘Timochenko’ dijo que “no tenía información” sobre la existencia de evidencia que comprobara que los hechos los cometieron ellos. Ante los hechos de Gómez Hurtado, el delegado de la Procuraduría, Jairo Acosta, le preguntó que si se dieron de la mano de la Fuerza Pública o en conjunto con otros grupos armados, pero ‘Timochenko’ dijo que lo planearon y ejecutaron solo ellos. Esta misma pregunta se le hizo a Lozada en su pasada audiencia y también lo negó argumentando que no tendría sentido unirse con las Fuerzas Militares cuando ellos eran sus enemigos principales. Rodrigo Londoño dijo que vinieron a confesar su responsabilidad hasta ahora porque Manuel Marulanda, en su momento el máximo jefe de las Farc-Ep, les ordenó permanecer en silencio y crear contradicciones en el escenario político del país para afectarlo directamente, tal cual pasó directamente con las acusaciones al expresidente Samper. Según Timochenko, él no supo del funcionamiento de la Ruan En su testimonio Londoño dijo que apenas hasta el pasado 10 de diciembre cuando ‘Carlos Antonio Lozada’ se presentó ante la JEP, fue que conoció del funcionamiento de la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), presunto frente responsable de ejecutar el magnicidio contra Álvaro Gómez y que fue comandada por Lozada.