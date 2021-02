Un pueblo brasileño será parte de un estudio sobre la eficiencia de la vacunación en masa contra el coronavirus





10/02/2021 - 17:02:24

RT.- Los habitantes de un pequeño municipio brasileño formarán parte de un estudio inédito sobre la eficiencia de la vacunación en masa en la reducción de la transmisión del coronavirus. Se trata de Serrana, una ciudad de 45.000 habitantes, a tres horas de Sao Paulo, donde a partir del 17 de febrero se inmunizará toda la población adulta para "tener nuevas respuestas sobre la vacunación", según afirmó en una rueda de prensa el director del Instituto Butantan, Dimas Covas, ente de investigación científica que lleva a cabo el proceso. En total, 30.000 ciudadanos mayores de 18 años recibirán la vacuna CoronaVac, desarrollada por la farmacéutica china Sinovac y producida en Brasil en colaboración con Butantan. El paso siguiente que plantea este estudio pionero es identificar el ritmo de transmisión de la enfermedad y la capacidad del inmunizante para frenar el contagio.



¿Qué se busca? Covas explicó que la finalidad de este proyecto es la de determinar cuál es el efecto de la vacunación en masa sobre la evolución de la pandemia. "Es lo que todo el mundo quiere saber: '¿qué va a ocurrir con la epidemia a medida que hay un gran número de personas vacunadas?'".

Dimas Covas, director del Instituto ButantanAmanda Perobelli / Reuters Brasil propone obtener datos en un lapso récord debido a que el tipo de información que quiere recabarse suele obtenerse mucho tiempo después, incluso años, de haber comenzado la vacunación. "El estudio va a responder a eso muy rápidamente, no vamos a tener que esperar al año que viene para tener esa respuesta, vamos a empezar a tenerla en tres meses", dijo el investigador. Desde hace siete meses los investigadores del Butantan deseaban desarrollar, además de un estudio de eficacia del antígeno, uno de eficiencia. Por ello surgió esta iniciativa que al principio se llamó 'Proyecto S' (la letra 's' significaba que era secreto) y que posteriormente fue denominado 'Estudio escalonado por conglomerados'. Este proyecto innovador también pretende evaluar: Transmisión de la infección.

Reducción de uso del sistema de salud.

Determinar si habrá inmunidad de rebaño.

Observar otros efectos indirectos (economía, circulación de personas, entre otros). ¿Otros países ya han hecho este tipo de estudio? Este es un estudio inédito y es el primero de esta naturaleza en el mundo, debido a que estos análisis se suelen hacer luego de años del proceso de inmunización y no durante la pandemia. Los investigadores pensaron que debían desarrollar el proyecto en un municipio pequeño que no requiriera de una gran cantidad de vacunas. El sitio elegido, además, debía tener una tasa de infección elevada para evaluar rápidamente el efecto de la vacunación y tendría que estar cercano a un centro de investigación ligado al Estado.



¿Por qué se escogió a Serrana? Este municipio de Sao Paulo fue el elegido para realizar el estudio porque cumplía con los requerimientos de Butantan. Serrana solo tiene 45.000 habitantes, de los cuales 30.000 son adultos, por lo que la cantidad de antígenos a utilizar sería pequeña. Está a diez kilómetros de Ribeirao Petro, uno de los más importantes centros urbanos dentro de Sao Paulo donde se encuentra un hospital estadual que ha hecho investigaciones sobre las vacunas contra el coronavirus. Además, poseía la mayor tasa de infección cuando se inició el proyecto, que era el doble de todos los municipios del entorno. Otra característica es que unos 10.000 habitantes trabajan fuera de Serrana, principalmente en Ribeirao Petro, lo que favorece la propagación de la enfermedad.



¿Quiénes pueden participar? En esta iniciativa solo podrán participar las personas mayores de 18 años que residan en Serrana. Los menores no podrán formar parte porque la vacuna no ha sido probada en esa población. Están exentas las mujeres embarazadas o en proceso de lactancia materna, quienes hayan tenido fiebre las últimas 72 horas antes de la inmunización y las personas con enfermedades graves. En cualquier caso, no se busca comprobar la eficacia de la vacuna, que ya fue probada y comprobada. Se quiere analizar el impacto de la eficiencia de la vacunación en masa en la reducción de casos y la efectividad de la vacuna en el control de la pandemia. ¿Cómo se dividió la ciudad? Serrana fue dividida en 25 partes que integran cada una cuatro regiones que fueron identificadas con los colores verde, amarillo, gris y azul. Se hizo un sorteo para determinar el orden de la vacunación, que se hará con lapsos de siete días de diferencia. El proceso será aleatorio, voluntario y controlado por la propia comunidad bajo la supervisión del personal sanitario.



¿Cuál es el cronograma de vacunación? De miércoles a domingo se vacunarán a los residentes según el color de su región. La aplicación se realizará en ocho escuelas. Primera región (verde): Del 17 al 20 de febrero.

Segunda región (amarillo) : Del 24 al 27 de febrero.

Tercera región (gris): Del 3 al 6 de marzo

Cuarta región (azul): Del 10 al 13 de marzo. A partir del 10 de febrero se hará un registro de los pobladores para orientarlos sobre la región de su municipio a la que pertenecen. Habrá dos dosis. Se espera que cada una se aplique con una diferencia de cuatro semanas, por lo que en dos meses debería haber finalizado todo el proceso. Este es un proyecto de investigación del Instituto Butantan en colaboración con Hospital Estatal de Serrana, el Gobierno de Sao Paulo y la Alcaldía Municipal de Serrana. Previamente se instaló un sistema de vigilancia activa y todos los pobladores fueron sometidos a un censo y a un proceso de georeferenciación. Eso permitirá controlar lo que va sucediendo: número de casos totales, casos positivos, hospitalizaciones y consultas médicas.