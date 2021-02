Caso Senkata: Defensa del general Valverde considera ilógica y fantasiosa la imputación y pide anularla





10/02/2021 - 15:52:44

Erbol.- Tras conocerse que la Fiscalía imputó al general en retiro del Ejército, Luis Fernando Valverde, por asesinato en el caso Senkata, la defensa legal del acusado sostuvo que la posición del Ministerio Público es “ilógica”, “infundada” y hasta “fantasiosa” en la relación de hechos de expuso, debido a lo cual se ha presentado un recurso para anular la imputación. En este caso se investiga los hechos del 19 de noviembre de 2019, cuando fuerzas del orden se enfrentaron a manifestantes en cercanías a la planta de Senkata, generándose la muerte de 10 personas, según la Fiscalía. El general Valverde fue imputado en el caso, a pesar de que entonces no ejercía como militar, sino era civil en el cargo de Director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El argumento de la Fiscalía para imputar a Valverde consiste en que supuestamente el 19 de noviembre de 2019, después de que se logró extraer convoyes de combustible de la planta de YPFB, el general había decidido reasumir su grado militar para ordenar el regreso de los vehículos a Senkata, puesto que manifestantes intentaban ingresar al complejo. Presuntamente, según el Ministerio Público, se habría disparado desde esa caravana. La abogada de Valverde, Odaliz Mariño, consideró que la argumentación de la Fiscalía es ilógica, puesto un civil –como lo era el acusado en noviembre de 2019- no puede dar órdenes a un militar. Además, sostuvo que la responsabilidad de su defendido era el traslado del combustible y el mismo ya había llegado exitosamente al Colegio Militar tras haber salido de Senkata, por lo cual consideró también ilógica la versión de que se haya ordenado regresar a los convoyes. También cuestionó la versión de que se habría disparado desde los convoyes, porque –según afirmó- había cisternas de combustible. “Son argumentos demasiado extraídos de la fantasía, toda vez de que la sociedad en su conjunto ha sido testigo de lo que ha pasado. Que una autoridad civil ordene un funcionario del ejército es completamente ilógico, que se haya disparado de dentro los convoyes donde había combustible también es un argumento completamente ilógico”, sostuvo la jurista. Señaló que la Fiscalía no es precisa en la imputación, porque al parecer se estaría confundiendo hechos respecto a los convoyes y la presencia de cisternas. En ese marco, la abogada explicó que se ha presentado un incidente de actividad procesal defectuosa, con el cual se está pidiendo a la justicia que se anule la imputación. Respecto a las pericias balísticas, la jurista indicó que sólo conoce los estudios que identificaron proyectiles calibre 22, los cuales no son de uso militar ni policial. Señaló que, de haberse hecho nuevas pericias después del cambio de Gobierno, no se le ha notificado. Reconoció que su defendido se encuentra en muy preocupado, porque rechaza ser acusado por la muerte de personas, cuando estaba sólo en un cargo civil. Recordó que ese 19 de noviembre, los encargados de la planta de Senkata lo llamaban desesperadamente pidiendo auxilio a llanto, porque los manifestantes estaban rebasando las paredes supuestamente con el uso de dinamitas, generando el riesgo de una explosión de magnitud. Ante la CIDH La abogada reveló también que, al considerar que se están vulnerando los derechos de Valverde, se ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).