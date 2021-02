Merkel y jefes regionales sopesan extender confinamiento hasta marzo





10/02/2021 - 11:44:57

DPA.- La canciller alemana, Angela Merkel, y los primeros ministros de los 16 estados federados discutirán esta tarde cómo proceder en la lucha contra la pandemia de coronavirus. Un borrador al que tuvo acceso DPA antes de la reunión propone que se extiendan hasta mediados de marzo las restricciones actuales, que expiran el 14 de febrero. Asimismo, el documento da vía libre a los estados federados para abrir escuelas y guarderías y plantea que se permita a las peluquerías reabrir a principios de marzo siempre que cumplan estrictos requisitos de higiene. El borrador, al que dpa accedió a través de varias fuentes independientes, fue enviado a los estados por la Cancillería esta mañana. Según la información que dispone dpa, el documento fue consensuado previamente con los estados de Berlín y Baviera. Berlín ocupa actualmente la presidencia rotativa de la conferencia de primeros ministros regionales y Baviera la suplencia. De este modo, la apertura especialmente controvertida de escuelas y guarderías queda prácticamente a criterio de cada estado. "En el marco de su soberanía cultural, los estados decidirán sobre la vuelta gradual a la enseñanza presencial y la ampliación de la oferta de guarderías", reza el documento que la canciller Angela Merkel (CDU) tiene previsto discutir con los jefes regionales a partir de las 14:00 horas locales. La población alemana se encuentra confinada desde noviembre. Escuelas, guarderías y negocios no esenciales siguen cerrados desde entonces. Sin embargo, algunos estados federados han elaborado planes individuales para la reapertura gradual de guarderías y escuelas a partir de la próxima semana. Aún no se sabe qué sucederá con la mayoría de las áreas afectadas por los cierres como gran parte del sector minorista, restaurantes, hoteles, museos, clubes, teatros y salas de conciertos. El documento propone analizar nuevamente la situación el 10 de marzo. Como alternativa propone que las próximas medidas de apertura "se sitúen en una incidencia estable a nivel nacional de siete días de no más de 35 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes". "Este próximo paso de apertura debe incluir la apertura de comercios minoristas con un límite de un cliente por cada 20 metros cuadrados, la apertura de museos y galerías, y la apertura de establecimientos de servicios en los que hay cercanía corporal". Datos del Instituto Robert Koch (RKI), ente oficial de control de enfermedades infecciosas, indican que el número de nuevas infecciones notificadas en un plazo de siete días por cada 100.000 habitantes (incidencia de siete días) bajó hoy a 68 en todo el país, un nivel que se registró por última vez el 24 de octubre (68,4). La última vez que se produjo una incidencia de siete días inferior a 50 fue el 20 de octubre (48,6). El ente oficial reportó 8.072 nuevos contagios en 24 horas y 813 decesos. Estas cifras incluyen cifras comunicadas con retraso por el estado de Renania del Norte-Westfalia.