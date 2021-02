Blanco: Exportaciones registran mejoría por la subida de los precios internacionales





10/02/2021 - 10:03:17

La Paz.- El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó que Bolivia registra mejoría en sus exportaciones por la subida de los precios internacionales en algunos casos y trabaja en el impulso de la diversificación de los productos no tradicionales y su comercio en mercados del exterior. "Afortunadamente algunos de los precios internacionales están empezando a subir nuevamente, especialmente en el tema de minerales, pero vamos a trabajar muy intensamente para los sectores no tradicionales (…) En el caso de China, por ejemplo, las exportaciones se han incrementado de manera significativa”, dijo, en una entrevista con Bolivia Tv. La autoridad gubernamental explicó que en el caso de los productos no tradicionales se busca la apertura de mercados del exterior para los casos de la como la chía, el amaranto y la quinua. El Gobierno nacional tiene contactos con países como México y Turquía, que están interesados en los productos nacionales, agregó. “Requerimos productos que tengan un mayor valor agregado, que puedan encontrar mercado en el exterior, además de las nuevas formas que la pandemia nos demanda para poder hacer comercio", complementó. Por otro lado, Blanco mencionó que se seguirá con la promoción del café y se prevé lanzar una nueva subasta del denominado “Café presidencial”. “Estamos trabajando también con el sector del cacao para poder encontrar mercados, sobre todo en el mercado europeo", concluyó. ABI