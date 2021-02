Intentos de reformas judiciales del Ministerio fracasan en estos 3 meses





10/02/2021 - 08:51:43

Los Tiempos.- El ímpetu con el que inició su trabajo el ministro de Justicia, Iván Lima, quedó en nada hasta la fecha. La reforma judicial, el cambio de la forma de elección de las autoridades del Órgano Judicial, el juicio a los Consejeros de la Magistratura y las modificaciones a la Ley 348, entre otros, se quedaron en enunciados. Desde que asumió la titularidad del despacho de Justicia y Transparencia Institucional, la autoridad planteó una serie de medidas urgentes que, con el paso de los días, quedaron truncadas por una u otra razón. Para una de las primeras medidas —modificar la forma de elegir a los magistrados y consejeros— planteó dos posibilidades: abrir la Constitución o mediante una ley. Para lograr esta meta, Lima apostó a un referendo el 7 de marzo, para que se realice junto con los comicios subnacionales. Se anunció la preparación de un proyecto de ley y la pregunta de consulta. Pero fue interrumpido porque la reforma a la justicia no se podía dejar en manos de unos cuantos notables. Entonces, Lima informó que se llevaría a consulta a las regiones y que el cronograma se daría a conocer. Todo quedó ahí. Juicio en nada Tal como sucedió con la reforma judicial, anunció un juicio de responsabilidades contra los Consejeros de la Magistratura por incumplimiento de deberes, por no ejecutar la Ley 1173. El ministro Lima pidió incluso que den un paso al costado y renuncien. Pero la acción no prosperó. El titular de Justicia, luego de un acuerdo sobre la interoperabilidad, se comprometió a retirar la acción penal que presentó contra el Consejo de la Magistratura. Lima argumentó que el proceso iniciado fue la primera opción que tenían, pero, como no funcionó, optó por otorgar 150 días más al Consejo de la Magistratura para garantizar la operatividad en el sistema. Ley 348 Otro traspié que tuvo el ministro Lima fue con los anunciados ajustes a Ley 348 de lucha contra la violencia de género. Anunció que en la presente semana iba a presentar un anteproyecto a la Asamblea Legislativa. Ante las críticas por su propuesta de conciliación, como vía para la resolución de los casos de violencia intrafamiliar, se retractó de esas declaraciones y aseguró que no había un anteproyecto. Algunos abogados consultados calificaron de meros discursos los anuncios de Lima e indicaron que la estructura del anterior Gobierno de Morales continúa manejando la justicia. “Fue la que eligió hace tres años a los magistrados, también colocó al actual Fiscal General, Contralor, entre otros”, opinó el abogado José Luis Santisteban.

Acceso a la información Su último anuncio, una Ley de Acceso a la Información, fue bien recibido por varios sectores, pero éstos pidieron participar en la elaboración del proyecto y que éste debía ser consensuado. - Juicio a Consejeros El 26 de noviembre de 2020, el ministro Iván Lima planteó un juicio de responsabilidades contra los tres miembros del Consejo de la Magistratura por incumplimiento de deberes. - Consejo de notables El 3 de diciembre de 2020, se realizó la primera reunión con el grupo consultivo compuesto por 10 abogados notables para delinear la reforma judicial. Dos de ellos anunciaron su alejamiento porque no había avances.