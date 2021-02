Ministra Prada: Delitos de violencia contra la mujer no son sujetos de conciliación





10/02/2021 - 08:43:31

La Paz, ABI.- La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, explicó que no existe un anteproyecto para modificar la Ley 348 y que, tras la sistematización de las propuestas de reforma, se procederá a "un amplio debate" con la sociedad civil, pero bajo el principio de que la violencia contra la mujer no debe ser motivo de conciliación. La autoridad, entrevistada en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, dijo este martes que las más de 1.000 propuestas para modificar la Ley 348 se encuentran en la fase de sistematización, “y luego de la sistematización se iniciará un amplio debate con la sociedad, en los departamentos, con grupos de mujeres”. Prada recordó que la vigente Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ya establece de manera categórica que no puede haber negociación en relación a los delitos, es decir, no puede haber conciliación. En ese sentido, Prada dijo que “aunque no exista aún un anteproyecto de ley en debate, los delitos de violencia contra la mujer no son sujetos de conciliación. Ese es un punto primordial que se abordará también en los debates” previstos. La Ministra lamentó que pese a las normas en vigencia sigan en aumento los casos de violencia contra la mujer debido a una multiplicidad de factores como el machismo, el sistema patriarcal, los roles sociales, los estereotipos, los prejuicios, entre otros. La autoridad destacó la voluntad del gobierno y del presidente Luis Arce para contribuir a la disminución de la violencia contra la mujer. Esa voluntad se traduce, entre otros aspectos, en el impulso estatal para mejorar la Ley 348 en base a los criterios de todos los sectores de la población.