Incitación a la insurrección: Comenzó en Senado de Estados Unidos el segundo juicio político a Trump





09/02/2021 - 14:27:34

Este martes, 9 de febrero de 2021, pasará a los anales de la historia de Estados Unidos por ser el día en que dio comienzo en el Senado el segundo juicio político contra el ya expresidente Donald Trump, acusado de un único cargo: "Incitación a la insurrección", informa VOA. Hace ahora un año, el republicano resultó absuelto por una Cámara Alta controlada por su partido. Trump fue acusado entonces de intentar medrar en las elecciones al instar al gobierno de Ucrania a abrir una investigación a su entonces rival político y hoy presidente, Joe Biden. En esta ocasión, el proceso se debe a la acusación aprobada en la Cámara de Representantes que señala que Trump incitó a sus seguidores a asaltar el Capitolio, el pasado 6 de enero, con el propósito de impedir la certificación de la victoria electoral de Biden por parte del Congreso. Se trata del cuarto juicio político en la historia de Estados Unidos y el segundo contra Trump. En su primer proceso el ex presidente republicano había sido absuelto por el voto de la mayoría del Senado, controlado en ese entonces por el Partido Republicano. El iniciado este martes es, en tanto, el primer juicio político iniciado contra un presidente luego de dejar el poder. Aunque el proceso fue abierto por la Cámara de Representantes durante los últimos días de su mandato, informa Infobae. Más temprano el martes el Senado había acordado este lunes la estructura y el cronograma que seguirá el juicio político iniciado contra el ex presidente Donald Trump, que empezará hoy. Así lo anunció el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, detallando que ha sido una decisión consensuada con el líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell, y con los abogados de Trump, alcanzando una “solución bipartidista”. Esta estructura acordada “garantizará un juicio político justo y honesto del expresidente en el Senado”, ha reseñado el demócrata, según recoge The Hill. McConnell, por su parte, se ha mostrado “complacido” por haber llegado a un acuerdo con su contraparte demócrata para un “proceso justo y un cronograma estimado para el próximo juicio en el Senado”, que “les dará a los senadores como jurados tiempo suficiente para recibir el caso y los argumentos”. Tanto la acusación como la defensa tendrán 16 horas durante dos días para presentar su caso, y el cronograma permitiría que el juicio terminara la próxima semana, si ambas partes acuerdan no llamar a testigos. Este martes, el Senado votará también la constitucionalidad del ‘impeachment’ -el principal argumento de la defensa del ex presidente-, mientras que el miércoles comenzarán los argumentos de apertura.