Reino Unido: Viajeros enfrentan hasta 10 años de prisión por infringir reglas de cuarentena





09/02/2021 - 12:58:50

Xinhua.- El Secretario de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, anunció hoy martes multas severas y períodos en prisión de hasta 10 años para quienes incumplan las reglas de cuarentena diseñadas para evitar la entrada de nuevas variantes del coronavirus en el país. Hancock anunció multas de entre 5.000 y 10.000 libras esterlinas (de 6.890,39 a 13.780,77 dólares) por no cumplir la cuarentena en un hotel designado. Cualquiera que mienta en su formulario de localización de pasajeros sobre haber estado en un país de "la lista roja" enfrentará una pena de prisión de hasta 10 años, dijo Hancock a los legisladores en la Cámara de los Comunes, la cámara baja del Parlamento. Hancock anunció también que, a partir del lunes, todas las llegadas internacionales deberán someterse por ley a nuevas pruebas de detección del coronavirus el segundo y el octavo día de su cuarentena. "Si cualquiera de estas pruebas posteriores a la llegada da positivo, tendrán que estar en cuarentena durante otros 10 días a partir de la fecha de la prueba", dijo. El secretario de Salud también anunció una multa de 1.000 libras (1.378,16 dólares) para cualquier llegada internacional que no se someta a la prueba obligatoria del coronavirus, y una multa de 2.000 libras (unos 2.756,32 dólares) por no someterse a una segunda prueba. Mientras tanto, a partir del 15 de febrero, las personas que lleguen de los "países de la lista roja" deberán pagar 1.750 libras (2.411,77 dólares) por su propia cuarentena en el hotel, el transporte y las pruebas, dijo Hancock. El Gobierno ha asegurado 4.600 habitaciones de hotel y está trabajando para conseguir más, dijo. "Debemos reforzar aún más nuestras defensas" y responder a las nuevas cepas es una "misión crítica", añadió. El anuncio de las medidas tuvo lugar en medio de la creciente preocupación por la propagación de la variante del coronavirus detectada por primera vez en Sudáfrica. Un ensayo descubrió que la vacuna de Oxford tiene una eficacia limitada contra la enfermedad leve de la variante. Inglaterra se encuentra actualmente bajo el tercer confinamiento nacional desde que brotó la pandemia en el país. También se están aplicando medidas de restricción similares en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Para regresar la vida a la normalidad, países como Reino Unido, China, Alemania, Rusia y Estados Unidos están apresurándose para desarrollar vacunas contra el coronavirus.