La OMS en Wuhan: El coronavirus tiene un origen zoonótico pero no identificó la especie ni el lugar que lo originó





09/02/2021 - 11:22:55

El equipo de la OMS en Wuhan afirmó este martes durante una conferencia de prensa sobre los resultados de su investigación sobre los orígenes del SARS-CoV-2 que el coronavirus tiene un origen zoonótico. No obstante, los expertos aún no han logrado identificar la especie que originó el virus o que actuó como huésped y facilitó que este pasara a los humanos, informa RT. La misión de la OMS ha estudiado cuatro hipótesis de la transmisión del virus a los humanos: de un animal, de un intermediario, de alimentos congelados y como resultado de un incidente en un laboratorio. Según los científicos, la transmisión directa del SARS-CoV-2 de murciélagos a los humanos es "poco probable", mientras que la fuga de un laboratorio fue considerada como "extremadamente improbable". "Se cree que los coronavirus detectados en murciélagos y pangolines están estrechamente relacionados con el nuevo coronavirus. [Algunos expertos] sugieren que estos animales pueden ser portadores del nuevo coronavirus", detalló el experto de la Universidad de Tsinghua, Liang Wannian, subrayando que de momento esa correlación "no es suficiente" para concluir que los virus transportados por estos dos animales se convirtieran "en los antepasados directos" del SARS-CoV-2. Mercado de mariscos Huanan podría no ser sitio de primer brote de Covid-19 El mercado de mariscos Huanan de Wuhan podría no haber sido el sitio del primer brote de Covid-19, afirmó el equipo de estudio conjunto OMS-China que rastrea los orígenes del nuevo coronavirus, informa Xinhua. Liang Wannian, miembro del equipo, dijo hoy martes en una conferencia de prensa que en retrospectiva, el primer caso de Covid-19 en Wuhan no tuvo relación con el mercado de mariscos Huanan. "No podemos decir que fue el punto de inicio de la epidemia", indicó. El mercado atrajo una considerable atención después de que el primer grupo de casos fue rastreado a personas que trabajaban en el mercado. Peter Ben Embarek, miembro del equipo conjunto OMS-China, también comentó que el papel exacto del mercado de mariscos Huanan es poco claro. Embarek indicó que mientras el mercado probablemente fue un escenario donde el virus pudo haberse propagado fácilmente, esta "no es la historia completa". "También hubo propagación entre individuos que no estaban relacionados con el mercado", mencionó, y añadió que algunos casos estuvieron vinculados a otros mercados, mientras que algunos no tenían vínculos con ningún mercado en absoluto.