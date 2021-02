Sedes Cochabamba prevé descenso de casos en marzo y tercera ola en junio





09/02/2021 - 09:31:40

Opinión.- El panorama del coronavirus en Cochabamba se torna alentador durante este rebrote porque es el primer departamento del país que logró aplanar la curva epidemiológica y, si las cifras continúan así, el siguiente mes habrá un descenso de contagios. Sin embargo, hay una mala noticia, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) pronosticó que habrá una tercera ola y será entre mayo y junio. El director del Sedes, Yercin Mamani, contextualizó la situación que está viviendo el departamento en esta segunda ola. Explicó que una curva epidemiológica (representación gráfica del número de contagios) tiene tres etapas. Una de ellas es el crecimiento proporcional de casos, significa que de un reporte a otro se mantiene un número similar de infectados. Un segundo momento es cuando se pasa a un crecimiento exponencial, es decir, "de una semana a otra se duplican los positivos". Una tercera fase se denomina meseta y se da cuando hay un aplanamiento de la curva epidemiológica. De acuerdo con Mamani, Cochabamba está en esa tercera etapa porque hay una ralentización del crecimiento de positivos a Covid-19. "Sigue habiendo casos altos, pero no se están llegando a duplicarse de una semana a otra". Este criterio es respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que, si durante tres semanas hay un mantenimiento o disminución de casos, se trata de un aplanamiento de la curva epidemiológica. Según Mamani, desde la primera semana de este año epidemiológico, el número de casos en Cochabamba fue similar. Mencionó que esto no ocurre en otros departamentos como Santa Cruz, por ejemplo, que cada semana epidemiológica registra ascensos. Dijo que solo hay una experiencia exitosa de este tipo en el país y se dio en Oruro el año pasado. Esta situación puede sostenerse durante varias semanas, dependiendo del cumplimiento de las medidas de bioseguridad, aunque también hay la posibilidad de una elevación. PRONÓSTICO Mamani confirmó una tercera ola de coronavirus en Cochabamba y será entre mayo y junio de esta gestión. Esto se estimó con base en lo que sucede en otros países del mundo y las estadísticas locales. “Un brote, desde el inicio hasta el final, dura de tres a cuatro meses, luego tiene una pausa y nuevamente aparece”. Dijo que aún no se sabe el impacto que tendrá el próximo repunte de casos. Añadió que es posible que la vacunación aminore el efecto.