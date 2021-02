Bienes raíces no se repone y precio de los alquileres cayó entre 20 y 30%





09/02/2021 - 09:26:16

Los Tiempos.- La segunda ola de la Covid-19 impide que el negocio de bienes raíces pueda reponerse. El precio de los alquileres de los locales comerciales, consultorios médicos y de asesores legales bajaron entre 20 y 30 por ciento, indicó el presidente de la Cámara de Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac), Alfonso Ferrufino Hurtado. El representante explicó que el cierre de tiendas comerciales u oficinas en 2020 y la poca demanda de ellos provocó que los dueños bajaran el precio para encontrar interesados o para mantener a sus arrendatarios. La reducción de precios fue inevitable, debido a la poca demanda de alquileres y ante la amenaza de abandono de los arrendatarios. “No se podía alquilar y los propietarios debían ceder a la solicitud de rebaja, incluso alquileres antiguos con precios establecidos se bajaron. Era eso o perder al inquilino porque en ese entonces había muchas tiendas u oficinas en oferta a bajo costo. Pero en zonas muy comerciales la rebaja es mínima”, dijo. El alquiler de ambientes para restaurantes es el que ha registrado más rebaja. “Le pongo un ejemplo, un cliente está tratando de alquilar un ambiente para restaurante en La Recoleta, antes cobraba 1.100 dólares al mes y ahora pide 800 dólares y la gente quiere pagar sólo 700, quizá rebaje, pero ya no puede pensar en 1.100 dólares”, explicó. Para el presidente de Cebirac, hay movimiento, pero no es el de antes. En tanto, el vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles (Aprobin) de La Paz, Franklin Poppe, coincide con Ferrufino e indica que la gente del rubro gastronómico tiene miedo a alquilar un local por temor a perder su inversión por la segunda ola del Covid-19. “La gente ya no piensa alquilar, todo lo han copado los delíveris y bajó el alquiler de locales del rubro de restaurantes, la gente está teniendo miedo y muchos han cerrado. Por eso, han bajado el precio de los alquileres. Con el anuncio de una nueva cepa hay mucha gente que no se anima por temor a perder”, agregó. Poppe indicó que también cayó el alquiler de oficinas de servicios legales, consultorios dentales y otros de ramas de médicas. “Los mismos médicos se cuidan y muy pocos continúan ofreciendo consultas particulares. El negocio está totalmente inestable, no está repuntando”, lamentó. La representante de la OTB Casco Viejo de Cercado, Mirian Navia, indicó que las tiendas comerciales que se desalojaron después de la cuarentena rígida en la calle Uruguay han comenzado a ocuparse. Dijo que desde enero de 2021 ella rebaja el monto del alquiler, ya que en 2020 ya descontó el 50 por ciento del monto. La Paz: Unos 45 inquilinos se niegan a pagar El vicepresidente de Aprobin, Franklin Poppe, denunció que en La Paz 45 arrendatarios se niegan a pagar el 50 por ciento de sus alquileres de la gestión 2020, como establece una ley. Los inquilinos indican que sus negocios quebraron y no están en condiciones de pagar, por lo que iniciaron procesos legales. “A pesar de que los jueces les conminan a pagar, ellos están apelando, chicaneando para no pagar. Los inquilinos deben pagar por lo menos la mitad y no acudir a lo judicial; deben conciliar porque se genera más gasto de recursos para el propietario”, dijo. Aprobin afilia a aproximadamente 2.500 propietarios.