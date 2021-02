Profesores rurales de Tarija reportan un ausentismo en clases virtuales





09/02/2021 - 09:22:44

El País.- A una semana del inicio de la gestión escolar 2021, los profesores del área rural de Tarija aún esperan por las plataformas digitales para aplicar la modalidad virtual en el proceso de formación de los escolares. Advierten que es urgente, pues hay un elevado ausentismo de los estudiantes, situación que pone en alerta a los maestros y piden a las autoridades buscar alternativas para evitar la deserción escolar. Efraín Sánchez, ejecutivo de la Federación de Maestros Rurales de Tarija, indicó que los reportes de los profesores dan cuenta que la falta de acceso a internet y aparatos tecnológicos en el área dispersa es el principal problema que afrontan los estudiantes para estudiar en la modalidad virtual. “El principal problema es la falta de plataformas digitales y los estudiantes no se conectan, ahora sabemos a plenitud que en nuestras comunidades no hay internet, además, el sistema que tenemos se ha saturado y eso impide que elevemos información al Ministerio”, advirtió. Reveló que, en algunos cursos, sobre todo del área rural de Cercado, de 20 escolares inscritos se conectan 1 o 2 estudiantes al día, situación que fue alertada por los profesores. Por tanto, instaron a los padres de familia a colaborar con el proceso de formación de los niños. “Sabemos que el problema es por los celulares, muchos no tienen, peor computadoras, no entra al sistema”. Si bien, la primera semana por instrucción del Ministerio de Educación era de evaluación y diagnóstico, hasta el viernes se espera tener un reporte completo de la situación de las clases en sus tres modalidades de educación: virtual, presencial y semipresencial de las diferentes unidades educativas del departamento. Además, el sector espera la calificación del expediente de las autoridades superiores para determinar quiénes serán las nuevas autoridades de educación a nivel departamental y hasta el jueves se prevé realizar una reunión de coordinación para definir qué lineamentos se dará la educación. Sin bioseguridad y clases presenciales Si bien en el municipio de El Puente, Yunchará y comunidades alejadas de otros municipios del departamento, los padres de familia y profesores acordaron aplicar la modalidad presencial y semipresencial, Sánchez indicó que en algunas unidades educativas no se entregaron los insumos de bioseguridad para los estudiantes. “Hasta ahora, los profesores están pasando clases con los insumos de bioseguridad que ellos han previsto, de parte de las autoridades, ya sea alcaldía u otra instancia no tenemos absolutamente nada”, afirmó. Al indicar que son los gobiernos municipales que deben dotar barbijos, alcohol en gel, alcohol, jabón, lavandina y otros insumos para la limpieza. En el marco del Instructivo del Ministerio de Educación, agregó que se elevará el reclamo correspondiente para que las autoridades nacionales instruyan a las instancias competentes de Gobierno la dotación de los insumos de bioseguridad a todas las unidades educativas que están pasando clases presenciales, caso contrario no garantizan la continuidad de las labores escolares. “Sin los insumos de bioseguridad nos ponen en riesgo tanto a estudiantes, padres de familia y maestros, cuando atravesamos una situación difícil por el Covid en nuestro medio”. Por su parte, profesores del Distrito de El Puente y Yunchará reportaron que, pese a las falencias de los insumos de bioseguridad, e incluso agua en algunas escuelas, los estudiantes acudieron a las aulas para pasar clases presenciales, aunque en horario reducido. Consultado sobre el tema, Bartolomé López, subgobernador de El Puente, informó que en los próximos días se dotará insumos de limpieza y bioseguridad para todas las unidades educativas de la comuna, ya que, según se reportó, es uno de los municipios que tiene pocos estudiantes. Además, se coordina con los centros de salud de cada distrito para prevenir contagios Covid. “Están en proceso de adquisición los insumos y se llegará de forma coordinada a todas las unidades escolares”. Por su parte, Gabino Colque, alcalde de Yunchará, señaló que se acordó un cronograma de entrega de los insumos de bioseguridad para las 39 unidades educativas del distrito, es así que ya se entregaron barbijos quirúrgicos para los escolares y se adquirió más de 800 litros de alcohol de 70 º para distribuir, pero se espera que llegue la adquisición de atomizadores por lo que se prevé entregar la próxima semana esos insumos. “Estamos haciendo barbijos de tela reutilizables que también vamos a distribuir a los estudiantes, por tanto, es falso que digan que no tienen los implementos de bioseguridad”, afirmó. Al recordar que en reunión con el director distrital de la zona se acordó aplicar todas las medidas posibles de bioseguridad para evitar contagios Covid. Capacitan a profesores a reconocer casos Covid Entre las diferentes capacitaciones que realizaron los profesores para iniciar la gestión escolar 2021, está la alerta sanitaria en caso de presentarse casos de Covid-19 en las comunidades rurales, para lo cual se ha previsto coordinar con los centros de salud de cada zona, indicó el ejecutivo del Magisterio Rural, Efraín Sánchez. “A través de los cursos de plataforma, medios de comunicación, talleres y charlas se ha explicado de forma amplia, los profesores tienen bastante conocimiento sobre el tema”. Es así que los profesores, ante cualquier sospecha de Covid, deben reportan de inmediato a las autoridades de salud para el rastrillaje sanitario y según la evaluación de los médicos, incluso a suspender las actividades presenciales.