Blanco: Exministros de Añez sabían del riesgo de arbitraje por el avión ruso, pero no hicieron nada





09/02/2021 - 09:13:35

La Paz.- La Embajada de Rusia en Bolivia informó el 20 de diciembre de 2019 al entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, y a la Cancillería, presidida por Karen Longaric, que se recurriría a un arbitraje y que se aplicaría un interés diario por el impago de los gastos operativos del avión Ilyushin que ayudó a mitigar el fuego en la Chiquitania. La información fue brindada por el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, quien fue entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia TV, junto al encargado de Negocios de la embajada rusa en el país, Iakov Fedorov. Blanco informó que el 20 de diciembre de 2019, la Embajada Rusa envió una nota verbal a la Cancillería donde señaló el monto adeudado y advirtió que “en el caso de que no suceda (el pago), según lo que dice el propio acuerdo, se va a cobrar una multa de 0,05% diario y además que se va a apelar a un arbitraje”. Pese a esta advertencia, las autoridades de entonces no realizaron ningún pago y tampoco avisaron a la Procuraduría, generando que, hasta la fecha, la deuda vaya en incremento. Por su parte, el diplomático ruso dijo que se mantuvo al menos una reunión con el entonces ministro de Defensa y luego se le enviaron varias misivas. De manera similar, se mandaron notas verbales a la Cancillería con el fin de que se proceda al pago por los gastos operativos del avión bombero. Blanco agregó que este caso será derivado al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría General del Estado para que asuman las acciones legales que correspondan. El viernes, el Viceministro responsabilizó al régimen de Jeanine Áñez por el no pago de la deuda estimada ahora en 957.042 euros, correspondiente a los gastos operativos y administrativos de la aeronave. Explicó que el entonces Gobierno del presidente Evo Morales hizo el primer pago, pero luego vino Áñez, quien cortó las relaciones con Rusia, dejó de pagar la deuda y motivó que el caso llegue a un arbitraje.