Ministro Auza: Rechazar la Ley de Emergencia Sanitaria es asumir posturas políticas





09/02/2021 - 08:58:52

La Paz.- El ministro de Salud, Jeyson Auza, dijo este lunes que la Ley de Emergencia Sanitaria, que aguarda su promulgación, busca garantizar la atención médica para el pueblo y regular los costos de los servicios sanitarios, por lo que lamentó la oposición de algunos galenos a la norma pese a que la misma fue consensuada con ellos. “El objetivo de esta Ley es proteger la salud, proteger la integridad, proteger el bienestar de la población ante una emergencia”, sostuvo la autoridad entrevistada en el programa Primer Plano, de Bolivia TV. Auza dijo que la norma establece un rango de precios para los medicamentos con el fin de combatir la especulación y evita el pago de garantías económicas previas a un servicio de salud, como ocurrió en la primera ola del coronavirus. El Ministro recordó que se pactó con los dirigentes nacionales de los médicos los ajustes a la propuesta original de Ley de Emergencia Sanitaria y se incorporó todas sus observaciones con el compromiso de que no se efectúen paros de ninguna naturaleza. Fruto de ese pacto, se firmó un convenio entre el Gobierno y los médicos. Sin embargo, en los últimos días esos mismos sectores amenazaron con un paro si se promulga la citada Ley. Por ello, el Ministro dijo que, al oponerse a esa norma, “a la ley que precautela la salud del pueblo boliviano, que garantiza o intenta garantizar su bienestar, entonces si nos oponemos al espíritu de esa Ley, definitivamente estamos asumiendo una posición político partidaria”. ABI Richter afirma que es una decisión tomada promulgar Ley de Emergencia Sanitaria Erbol.- El vocero presidencial, Jorge Richter, consideró este lunes que ya es una decisión tomada del Gobierno promulgar la Ley de Emergencia Sanitaria y pidió “seriedad” a los médicos que rechazan la norma. La posibilidad de entablar un nuevo diálogo solo sería si no existen medidas de presión. El Consejo Nacional de Salud (Conasa) advirtió con iniciar medidas de presión en todo el país ante nuevas observaciones a la norma en cuestión debido a que se vulneraría la Constitución Política del Estado, la Ley 3131, los Estatutos y Reglamentos del Colegio Médico de Bolivia, entre otros. “La decisión del Gobierno de aprobar la ley, eso está absolutamente claro, pero también, se está observando cuál es el compromiso que tiene el Colegio Médico con la ciudadanía o vamos a caminar entre amenazas y no cumplimiento o no reconocer lo que se había establecido ya de manera previa”, afirmó en entrevista con Red Uno. Richter pidió a los médicos asumir con responsabilidad las decisiones que se tomen y recordó que antes se entabló un diálogo donde establecieron puntos de coincidencia donde se logró modificar las observaciones que se tenían.