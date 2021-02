Choquehuanca encandila, habla de la altivez de la llama y la sumisión de la oveja





09/02/2021 - 08:53:16

La Razón.- Los tuvo encandilados, escuchándolo atentamente. Por casi 20 minutos, el vicepresidente David Choquehuanca reflexionó en un auditorio de autoridades originarias y comunarios de Belén de Choquecota sobre valores ancestrales y la actitud dispar de la llama y de la oveja. De gira en municipios rurales de Oruro, en homenaje a la efeméride del 10 de febrero de 1781, el segundo mandatario del país entregó un campo deportivo en la unidad educativa Sebastián Pagador de la comunidad del municipio de Huayllamarca. “Miren, hermanos, cómo están nuestras llamitas: con la frente altiva. Así tenemos que estar los aymaras, siempre con la frente altiva; no tenemos por qué agacharnos”, dijo en aymara Choquehuanca, conocido política por sus reflexiones filosóficas y valores de la cosmovisión andina. Sin embargo, contrapuso el ejemplo de la llama con la actitud de las ovejas, que suelen pastar y caminar con la cabeza hacia abajo, a diferencia de las llamas, con la frente en alto. Lo hizo en aymara, a veces interrumpido con el español, en un auditorio con autoridades originarias de Jach’a Carangas, Choquecota y Huayllamarca, entre otros municipios circundantes de la provincia Nor Carangas de Oruro. “Un hermano decía: tenemos que dejar de ser ovejas, las ovejas siempre caminan con la cabeza hacia abajo; mientras que las llamas caminan con la frente en alto. Tenemos que volver a ser llamas y dejar de ser ovejas, hermanos”, reflexionó. Choquehuanca cuestionó otra vez el “golpe” de 2019 y consideró que ese periodo corto revivió la discriminación política en el país. “Nos han dado golpe, pero nos hemos recuperado con la unidad del pueblo. Nosotros hemos recuperado la democracia, hermanos”, dijo. “Por muchos años nos humillaron; no nos dieron importancia, no nos tomaron en cuenta como personas”, insistió. Choquehuanca tiene previsto entregar varias obras en distintos municipios de Oruro, lo hará incluso hasta el fin de semana. Prometió a los comunarios a vivir un día con ellos, no para entregar obras, sino a reflexionar sobre la unidad y un gobierno propio. “Hemos empezado con nuestro hermano Evo (Morales) para volver a nuestro camino, para volver a nuestro thaki (ruta)”, dijo. En varios pasajes de su discurso fue acompañado por arengas de «jallalla», señala de aprobación o celebración de las palabras. Aquí la traducción de algunas frases del Vicepresidente: —Por muchos años nos humillaron; no nos dieron importancia, no nos tomaron en cuenta como personas —Nos hicieron avergonzar de nuestro idioma aymara. No quisimos que nuestros hijos hablen aymara; algunos nos avergonzamos —Tenemos todo, tenemos raíz; no vamos a desaparecer, tenemos raíz, cultura… —Nos tratan como si no supiéramos pensar, pero tenemos pensamiento propio; tenemos corazón que quiere —Un día vamos a volver a ser k’umara (puro), somos gente pura; tenemos fuerza, somos fuertes —El aymara no estaba consignado en la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque querían slienciarnos —Yo decía al Alcalde que ya no deben beber; de ebrios solemos equivocarnos. También deber cuidar a nuestros líderes; la comunidad tiene que alimentar a sus líderes, tiene que recomendarles siempre para no equivocarse —No hay que permitir que los k’aras rodeen a nuestros dirigentes; debemos darnos cuenta de eso. Nuestro abuelos decía ‘no vas a hablar mucho con los k’aras; suelen influirnos’. El k’ara es k’ara nomás —Tenemos que seguir avanzando; tienen que prepararse nuestros jóvenes. Tenemos que renovarnos permanentemente —Estamos entregando obras que no hicieron en el golpe. No hay nada que agradecer, nosotros tenemos que agradecerles; nosotros cobramos por nuestro trabajo, cada mes nos pagan —No vamos a permitir que nos dividan; nos quieren dividir. Ellos son poquitos, pero nos quieren dividir