Larrea: En marzo se va a venir la tercera ola, mucho más fuerte





09/02/2021 - 08:48:57

Página Siete.- El candidato a la Alcaldía por el frente Unidos por La Paz, Luis Larrea, aseguró este lunes que se propuso una "pausa electoral" rumbo a las elecciones subnacionales del 7 de marzo, para detener la propagación de la Covid-19, ya que según los cálculos del sector médico, "en marzo se va a venir una ola mucho más fuerte". "No podemos mentirle a la gente, nosotros como profesionales de la salud tenemos bien claras las cosas: en marzo se va a venir la tercera ola mucho más fuerte por no tomar las medidas adecuadas. Hoy la gente necesita médicos profesionales que manejemos la salud de la población paceña”, aseguró el postulante. Larrea criticó las declaraciones del también candidato Iván Arias, quien se mostró a favor de no postergar las elecciones. “Nos extraña que el candidato Iván Arias diga que se tiene que llevar adelante las elecciones. Qué cosa más increíble que tengamos autoridades de ese tipo, que cuando estaban en un cargo pedían que la gente se encierre en sus casas y hoy cambian de postura”, declaró Larrea a radio Panamericana. El también representante del Colegio Médico afirmó que su partido tiene un proyecto “totalmente diferente”, que prioriza la gestión en salud por la pandemia. Asimismo apuntó al MAS como otra de las fuerzas políticas que, pese a los efectos de la propagación del coronavirus prefiere no aplazar la fecha de las elecciones. “Por más que la OPS lo recomiende, no se van a postergar las elecciones, porque aquí manda el masismo. No les importa los fallecimientos. Hoy tenemos un Presidente que amenaza el voto. No les conviene postergar las elecciones”, aseveró Larrea.