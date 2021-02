Reino Unido: Viajeros que entren al país deberán realizarse dos pruebas de coronavirus





08/02/2021 - 22:05:24

Las autoridades del Reino Unido analizan nuevas medidas sanitarias ante la creciente preocupación por el fuerte impacto de la nueva variante del coronavirus originada en el país. En un intento de frenar la propagación del virus, todos los viajeros que ingresen al país, procedentes del exterior, estarán obligados a someterse a dos pruebas de covid-19. La medida, que en principio será anunciada este martes, establece que todas las personas deben dar negativo en la prueba realizada antes de su salida -requisito que ya es obligatorio-, y luego, una vez en suelo británico, deben someterse a otros dos tests los días 2 y 8 de aislamiento, de acuerdo a lo indicado por Financial Times. Los propios viajeros serán responsables del pago de las pruebas. Estos cambios representan un fuerte endurecimiento respecto a los protocolos actuales. Por recomendación sanitaria, hasta el día de hoy la mayoría de las personas que llegan al país se deben aislar diez días en un domicilio particular, sin la necesidad de someterse a ningún test. Con el régimen actual, sólo los que llegan de países de riesgo, como Sudáfrica o Brasil, deberán alojarse durante diez días en hoteles designados por el Gobierno, que se encuentran bajo una estrecha vigilancia. Esta medida comenzará a aplicarse a partir del próximo 15 de febrero. Según el plan diseñado por Downing Street, los residentes británicos que regresen de más de 30 países “de alto riesgo” serán trasladados en autobús a un alojamiento, donde deberán permanecer aislados durante diez días. Según el sector y funcionarios del Gobierno, las autoridades están cerca de firmar con un grupo de hoteles situados a las afueras del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Asimismo, son optimistas respecto a la posibilidad de llegar a más acuerdos con alojamientos situados a menos de tres kilómetros de los aeropuertos de Manchester, Gatwick, Birmingham y London City. La lista está formada por 33 países, entre ellos Sudáfrica, Portugal, Emiratos Árabes Unidos y naciones de América del Sur, donde hay prevalencia de las nuevas cepas de coronavirus que, según confirmaron los científicos, son más contagiosas que la original. Los viajeros extranjeros procedentes de esos territorios no pueden entrar en el Reino Unido, por lo que no están afectados por esta medida sobre la cuarentena en los hoteles. El Gobierno británico comunicó este lunes 14.104 nuevos contagios de covid-19, la cifra más baja desde principios de diciembre, si bien el número de pacientes hospitalizados es de 29.326, por encima de los picos que se habían alcanzado en las anteriores oleadas de la pandemia.