Otro monolito metálico aparece frente al templo más antiguo del mundo





08/02/2021 - 21:59:46

Un monolito metálico, similar a los que han sido encontrados durante los últimos meses en varias partes del mundo, apareció recientemente en el sureste de Turquía, informa la prensa internacional. La estructura, de tres metros de alto, lleva grabada una escritura en turco antiguo –usado por los pueblos köktürk– que reza "Mira al cielo si quieres ver la Luna". Fue hallada el pasado viernes por un agricultor en la provincia de Sanliurfa, cerca del yacimiento arqueológico de Göbekli Tepe, declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que cuenta con estructuras megalíticas que datan del décimo milenio a. C. Se trata del 'santuario' megalítico más antiguo conocido hasta el momento, construido unos 6.000 años antes que el famoso Stonehenge. Mysterious #monolith found in #Turkey’s Gobeklitepe https://t.co/mUTVkagD7M pic.twitter.com/hgiS7OmQwh — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 7, 2021 Muchos ciudadanos visitaron el sitio para ver el pilar de metal. "Nunca habíamos visto algo así en nuestra vida (...) No sabemos que es", afirmó Fuat Demirdil, propietario del campo donde apareció el monolito, citan medios locales. Agentes armados de la Gendarmería restringieron el domingo el acceso a la zona, mientras las autoridades están investigando cómo, cuándo o quién instaló el monumento. En las imágenes, publicadas en las redes sociales, se puede ver cómo el área fue acordonada. En meses anteriores han aparecido monolitos similares en distintos lugares de EE.UU. –donde hubo incluso uno hecho de pan de jengibre, glaseado y decorado con gomitas, instalado en San Francisco-, España, Paraguay y otros países.