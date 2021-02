Ministro Montaño advierte que no se pagará a empresas que entreguen obras deficientes





Santa Cruz.- Tras inspeccionar la carretera Warnes – Yapacaní, en Santa Cruz, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, advirtió este lunes que no se pagará a aquellas empresas constructoras que incumplan los términos de los contratos firmados respecto a la entrega de obras que tengan deficiencias. “Vamos a hacer seguimiento a cada una de las empresas que están adjudicadas para el mantenimiento y bacheo, para que así presenten servicios de calidad porque de otra manera están poniendo en riesgo la vida de los hermanos que recorren las vías (…). A las que estén mal, las vamos a rechazar y no se les va a cancelar”, afirmó, según detalla un boletín de esa cartera de Estado. Esta determinación fue asumida luego de que el Ministro concluyó su tercera jornada de inspección, en la carretera que une a los municipios de Warnes, Montero, Buena Vista, Portachuelo y Yapacaní del departamento de Santa Cruz. Inspección de obras Durante el recorrido de inspección, que comenzó a las 08:00, Montaño pasó por Buena Vista y corroboró que hay un elevado nivel de avance en la alcantarilla que colapsó días atrás debido a las lluvias. “Estamos en el municipio de Buena Vista, en la alcantarilla que colapsó por las lluvias y en ocho días hay un avance del 95 por ciento, es decir que sólo nos falta la capa asfáltica y algunos cabezales que tenemos que hacer en los extremos”, señaló. Respecto al puente antiguo de San Miguelito, correspondiente al tramo Montero - Yapacaní, el cual colapsó el 29 de enero, la autoridad instruyó elaborar el presupuesto y la licitación de la obra que une a los departamentos de Santa Cruz y La Paz.