Presidente de Diputados insta a respetar las decisiones del TSE con miras a las subnacionales





08/02/2021 - 21:44:54

La Paz.- El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, instó este lunes a los frentes políticos que pugnan para elecciones subnacionales a obedecer las decisiones asumidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Nosotros somos responsables con el pueblo boliviano y la gente está esperando las nuevas autoridades, y creemos que estas elecciones darán resultados para nuevas autoridades. La decisión es del Tribunal y vamos a acatar las órdenes del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones subnacionales”, señaló en conferencia de prensa. La declaración surgió tras la decisión de la Sala Penal Cuarta de Materia Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de desestimar la acción popular que presentó el candidato a la Alcaldía de La Paz por el Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Amilcar Barral, con la finalidad de postergar las elecciones subnacionales ante la segunda ola de contagios de Covid-19. “Esta acción popular no tenía ni pies ni cabeza, no sabían qué querían al final, por lo tanto, se ha denegado totalmente y se ha explicado con toda claridad que el ente oficial es el Órgano Electoral”, remarcó Mamani. También afirmó que el exdiputado y actual candidato Amilcar Barral solo buscaba protagonismo mediático. Aseguró que no contaba con argumentos jurídicos ni sustentos legales, lo que determinó el rechazo a su solicitud. “Realmente hay personas que molestan y (las autoridades) no tenemos tiempo, y debemos trabajar; sin embargo, en este tema están dedicando su tiempo sólo por querer buscar protagonismo. Que vaya a buscar votos en las calles como los otros candidatos”, sostuvo el legislador. ABI