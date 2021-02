Homicidio culposo: Imputan al psicólogo y a dos enfermeros que cuidaban a Maradona antes de morir





08/02/2021 - 18:04:57

Los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona imputaron este lunes en el expediente al psicólogo y a los últimos dos enfermeros que lo cuidaron antes de su fallecimiento, y además le solicitaron al juez de la causa la apertura de los dos celulares que pertenecían al "Diez". Según fuentes judiciales, los tres nuevos imputados, que se suman al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, son el psicólogo Carlos Díaz y los enfermeros de la empresa "Medidom" Ricardo Omar Almirón, quien lo cuidó en el turno noche/madrugada, y Gisella Lamadrid, quien lo hizo en el turno mañana. “Díaz fue anoticiado de que se inició una investigación en su contra, es la misma situación que Luque y Cosachov. Todavía no están definidas las indagatorias. Para eso esperaremos más pruebas como por ejemplo lo que diga la junta médica”, informan fuentes de los tribunales sanisidrenses. El caso de la enfermera Madrid es sumamente curioso. Cuando Maradona recién había muerto y los fiscales empezaron a tomar las primeras declaraciones dijo, en sede judicial, que esa mañana ella no había ingresado a la habitación de Diego pero que había escuchado que se había levantado a orinar a las 7.30. Sin embargo, en un informe interno que confeccionó para la empresa de salud en la que trabajaba escribió que sí había traspasado la puerta de la habitación del Diez para controlar sus signos vitales. Cuando ese documento llegó a manos de los fiscales la volvieron a citar para que aclare por qué declaró una cosa y en su informe para la empresa escribió otra cosa. La respuesta fue contundente. “Escribí en el reporte que le intenté controlar signos vitales, lo cual no es cierto”, afirmó Dahiana según una fuente judicial de alto rango. “Lo puse por una indicación del coordinador”, aseguró. Para los fiscales, esta situación, si bien no fue considerada hasta el momento un falso testimonio porque en definitiva a la Justicia siempre le dijo lo mismo y la mentira estuvo en un documento interno, les llamó poderosamente la atención. En tanto, el quinto imputado es el enfermero Almirón, que aseguró ser el último en ver con vida a Maradona, cuando chequeó sus signos vitales antes de ser relevado por Madrid a las 6.30. Para él corre la misma imputación que para el resto. Por otro lado, en el marco de esta investigación, se volverá a convocar como testigo a Romina Milagros Rodriguez, conocida como “Monona”, la cocinera que trabajaba en la casa del country San Andrés y presente en el lugar cuando hallaron sin vida a Diego Maradona. Deberá presentarse a declarar el miércoles a las 12.30. También fue citada a declarar Griselda Vanesa Morel, la psicopedagoga de Dieguito Fernando, el hijo del Diez con Verónica Ojeda, que siempre la acompañaba a ella en sus visitas al country San Andrés. Los fiscales decidieron comenzar su batería de imputaciones con el círculo médico y más próximo a Maradona, aunque no se descarta que la semana que viene pueda haber más novedades con aquellos que estaban cerca pero no eran profesionales de la medicina. Recién cuando todo esto esté resuelvo se procederá a conformar la famosa junta médica y luego será el turno de las indagatorias.