Policía comienza investigación sobre oferta de vacunas contra el Covid-19 por redes sociales





08/02/2021 - 17:53:44

La Paz.- El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este lunes que pidió a la Policía Boliviana que comience una investigación para dar con el paradero de personas que ofrecen vacunas contra el Covid-19 por las redes sociales. “Hemos solicitado de urgencia la intervención de la Policía Boliviana a objeto de que, a través de la Unidad de Cibercrimen que ellos tienen, se pueda dar con estas personas inescrupulosas y sancionar como corresponde en defensa de nuestra población, en defensa de la salud pública del pueblo boliviano”, aseveró, en una conferencia de prensa. La autoridad gubernamental explicó que la comercialización que se ofrece en las redes sociales se efectúa haciendo uso ilícito de páginas creadas con el nombre de la empresa South American Express S.A. (SAE), y pidió a la población que no responda a esas ofertas porque “pasan todo límite legal permitido”. Los medios de comunicación deben orientar e informar a las personas para que no caigan en las manos de las personas inescrupulosas implicadas en el hecho delincuencial denunciado, acotó. Silva alertó que “no sabemos qué tipo de productos o medicamentos están ofreciendo en calidad de vacunas”. En ese sentido, Silva recordó que el Ministerio de Salud está a cargo del control gubernamental sobre la compra y la distribución de vacunas contra el Covid-19, mientras que la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) y los servicios departamentales de salud tienen la tuición de brindar las autorizaciones para la venta de medicamentos. Por su parte, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Fermín Aguilar, recordó que la Policía Boliviana tiene un plan en ejecución para combatir la venta ilegal por redes sociales de medicamentos para tratar el Covid-19. “A través de la División Cibercrimen, se está realizando el patrullaje cibernético a objeto de identificar a aquellas personas inescrupulosas que están ofreciendo estos productos a la venta, a través de las redes sociales”, sostuvo. La directora ejecutiva de la Agemed, Adriana Caballero, advirtió, a su turno, que esa entidad no cuenta con solicitudes de empresas para la obtención de registro sanitario con fines de venta de vacunas para el Covid-19. Además, dijo que lanzó una alerta sobre medicamentos ilícitos, la cual establece que las supuestas páginas de la empresa SAE que son usadas para estos fines son falsas.