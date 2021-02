Coronavirus: Detectan en Argentina la variante de Amazonas en muestras de viajeros





08/02/2021 - 17:14:56

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (ANLIS-Malbrán) detectó en la Argentina la denominada variante de Amazonas o Manaos del coronavirus -que no se había encontrado con anterioridad- en dos muestras de viajeros, en tanto que se identificaron otras dos nuevas cepas con la variante de Río de Janeiro, de la que ya hay transmisión comunitaria. "Recientemente se detectó la variante de Amazonas P.1 en dos muestras, y la variante de Río de Janeiro P.2 en otros dos viajeros. Todos ellos provenientes de Brasil", anunció el ministro de Salud, Ginés González García a través de las redes. "En el marco de la vigilancia activa que estamos realizando en la búsqueda de variantes encontramos dos muestras asociada a la variante P.1 (que es también llamada Amazonas, Manaos o 501Y.V3), que no había sido descripta previamente en el país, y dos muestras con las variantes P.2 (o de Río de Janeiro), que ya fue descripta de transmisión comunitaria", detalló a Télam Josefina Campos, coordinadora de la Plataforma de Genómica y Bioinformática del ANLIS-Malbrán. La variante del Amazonas En este marco, agregó: "En el caso de la variante P.1 (Amazonas) no podemos hablar aún de que se trate de transmisión comunitaria; en el caso de la P.2 (Río de Janeiro) en las muestras que la detectamos esta vez correspondían a viajeros, pero con anterioridad ya la habíamos descripto con transmisión comunitaria". En relación a las características de estas mutaciones, Campos explicó que "la variante P.1 (de Amazonas) está dentro de un grupo de mutaciones que algunas fueron asociadas con una aumento de la transmisibilidad y una disminución de unión a los anticuerpos, pero no hay estudios concretos de la variante en sí misma respecto a esto". "Esto quiere decir lo siguiente: la variante tiene varias mutaciones; algunas de esas mutaciones estás asociadas a una mayor transmisibilidad, y otras de esas mutaciones en pruebas de laboratorio fueron menos susceptibles a ser neutralizadas por anticuerpos; pero no hay un estudio que haya evaluado toda la variante completa", detalló. En relación a las vacunas explicó que "tampoco hay estudios que contemplen la respuesta frente a las variantes completas de Amazonas y de Río de Janeiro". La especialista recordó que "independientemente de las variantes que circulen en el país, es muy importante comprender que las medidas de cuidado son las mismas: uso de barbijo, distancia social, ventilación de ambientes, lavado frecuente de manos, etc.". La importancia de la vigilancia epidemiológica El Ministro del Salud sostuvo en las redes que "estos hallazgos remarcan la importancia de la implementación de una vigilancia epidemiológica genómica activa para monitorear la introducción de estas variantes en nuestro país". "Con este propósito se adquirió el equipo con la tecnología más avanzada para secuenciación genómica completa en la región y en el mundo", sostuvo el González García en relación al equipamiento que anunció la cartera en enero para el Malbrán que permite -a través plataforma robótica, un equipo de secuenciación de nueva generación y una infraestructura informática- realizar secuenciación en forma completa y a gran escala. "De esta manera, Argentina se sitúa entre los países con más alto monitoreo genómico de SARS- CoV 2", señaló el ministro. En el mismo sentido, Pascual Fidelio, director de ANLIS Malbrán, señaló a Télam que "el hallazgo de estas variantes del coronavirus pone de relieve la importancia no sólo de invertir en nuevas tecnologías, sino también de desarrollar y contar con capital humano y estructural para la investigación en salud, y sobre todo la decisión política de promover el acercamiento de la ciencia y la tecnología a resolver necesidades de la población". Cuáles son las variantes Además de las variantes P.1 (Amazonas) y P.2 (Río de Janeiro) existen otras dos variantes que tienen en vilo a la comunidad científica y a los países: la variante conocida como del Reino Unido (501Y.V1 o variante VOC 202012/01) y la de Sudáfrica (501Y.V2 o variante VOC 202012/02). "Los virus mutan todo el tiempo, el SARS-CoV-2 es un virus ARN y es normal que tenga ese comportamiento. Ahora bien, estas cuatro variantes son de interés porque tienen mutaciones que podrían tener algún impacto biológico", explicó Campos. El Proyecto País Además del Malbrán, en la Argentina existe otro grupo que realiza vigilancia: el consorcio de laboratorios del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-Cov-2 (PAIS), creado a partir de los subsidios otorgados por la Agencia Nacional de la Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que cuenta con laboratorios en distintas partes de Argentina. En el último informe elaborado por el Proyecto País, que se presentó el 28 de enero pasado, se informó que sobre un total de 322 muestras secuenciadas de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y ciudad de Santa Fe no se ha detectado aún en casos de circulación comunitaria "el conjunto de los cambios marcadores exclusivos de la proteína spike" de las variantes del Reino Unido, Sudáfrica ni Amazonas (o Manaos). El documento, que contemplaba análisis hasta el 18 de enero, señaló que solo se había detectado la variante del Reino Unido "en un caso de un argentino residente en el Reino Unido que ingresó al país el 21 de diciembre, realizó la cuarentena correspondiente y se hizo la investigación epidemiológica del vuelo en el que ingresó desde el exterior". En relación a la variante del Río de Janeiro, el Proyecto País ha identificado 13 muestras con una de las mutaciones compatibles a esta variante, de las cuales en siete que ya hicieron la secuenciación del genoma completo y pudieron confirmar que se trataba de esta variante. "Todos los casos correspondieron a circulación comunitaria en AMBA, posiblemente a partir de distintas introducciones al país", detalló el informe. En conclusión, teniendo en cuenta las dos vigilancias, en la Argentina existe actualmente circulación comunitaria de la variante de Río de Janeiro; hubo un caso detectado de la variante del Reino Unido pero que no habría generado circulación; hoy se anunció que se detectaron dos muestra con la variante de Amazonas, de la cual aún no se puede hablar de circulación comunitaria; y de la variante de Sudáfrica todavía no se detectó ningún caso. Télam.