Caja Nacional de Salud comprará 11 plantas generadoras de oxígeno para sus hospitales





08/02/2021 - 16:47:26

La Paz.- El gerente de Servicios de Salud de la Caja Nacional de Salud (CNS), Juan Manuel Michel Alarcón, informó este lunes que esa entidad realiza los trámites para la compra e instalación de 11 plantas generadoras de oxígeno que estarán en funcionamiento en unas dos semanas para paliar la demanda de pacientes afectados por el COVID-19. “En el presupuesto aprobado por el Directorio de la Caja Nacional, hace dos semanas, se priorizó la compra de 11 plantas generadoras de oxígeno, pese a que tenemos contrato con las empresas generadoras del producto, pero por la alta demanda no pueden abastecer a todos. La gerente general, Silvia Gallegos Romero, en coordinación con el Ministerio de Salud están efectivizando la adquisición de las plantas generadoras de oxígeno”, dijo, citado en un boletín institucional. Asimismo, explicó que la demanda de oxígeno medicinal aumentó considerablemente en los hospitales de la CNS por los casos de COVID-19, lo que hizo colapsar los servicios médicos. Detalló que antes se requería y abastecía un uso de 5 a 10 litros de oxígeno por minuto, por la necesidad subió por encima de 15 y por ello la CNS tiene contratos con empresas proveedoras del insumo en todo el país. “Las plantas de oxígeno (que están en proceso de compra) estarán instaladas en unas dos semanas más, en tanto seguimos comprando los tanques con el producto de las empresas y los hospitales ya cuentan con el líquido para pacientes de terapia intensiva y los que están en sala”, añadió. La autoridad nacional de ese ente asegurador explicó, además, que los hospitales nuevos de la CNS fueron diseñados y construidos con normas internacionales, es decir que cuentan con los servicios de forma autónoma de una planta generadora de electricidad, un área de reserva de agua potable y la planta de oxígeno. “Un ejemplo son el Materno Infantil y el Hospital Obrero No 30 - Apóstol Santiago, ambos en el departamento de La Paz”, añadió. Asimismo, mencionó que cabe resaltar que la CNS cuenta también con hospitales de más de 60 años de funcionamiento y en esa época las normas no tomaban en cuenta las plantas de generación de oxígeno. ABI