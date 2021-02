Justicia niega acción popular para postergar las elecciones subnacionales





08/02/2021 - 16:32:51

La Sala Penal Cuarta de Materia Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz negó este lunes la acción popular que el candidato a la Alcaldía de La Paz por el Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Amilcar Barral, presentó con el objetivo de postergar las elecciones subnacionales a causa de la segunda ola de contagios de Covid-19. “Niegan acción popular para suspensión temporal de las elecciones, uno de los motivos es que no demostré que yo me haya contagiado del #CORONAVIRUS votando o en elecciones, la justicia peor que nunca, dimos la pelea, tranquilos de conciencia”, informó el candidato a la Alcaldía de La Paz mediante su cuenta en Twitter. La Sala Penal Cuarta de Materia Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió el 1 de febrero la acción presentada el 27 de enero contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y los presidentes del Senado y Diputados, Andrónico Rodríguez y Freddy Mamani. Ambas autoridades confirmaron que no existe motivo para cambiar la fecha de las subnacionales. El TSE convocó a la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales el domingo 7 de marzo de 2021 mediante Resolución TSE-RSP-ADM-N° 0334/2020 del 10 de noviembre de 2020. En reiteradas oportunidades, ratificó que la fecha de los comicios no se modifica pese a la pandemia. Con ese fin, el TSE informó el martes de la semana anterior que se diseñaron siete medidas de bioseguridad rumbo a las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021. El plan consiste en adecuación de horarios, recintos electorales, definición de edades para jurados, capacitación con bioseguridad y manejo de materiales, entre otros. Como una de las acciones para cuidar la salud de los habitantes y políticos, el TSE propuso el denominado “Acuerdo para una Campaña Electoral Segura”, el 21 de enero, para implementar 18 acciones. Las medidas contemplan el cumplimiento de protocolos de bioseguridad para el proceso electoral; el respeto a las normativas definidas por cada municipio, departamento o región autónoma en materia de salud pública; dar prioridad a los eventos virtuales para difundir las propuestas, y privilegiar las caravanas motorizadas sobre las caminatas para reducir los contactos directos entre personas. Sin embargo, Barral asegura que las restricciones a las campañas presenciales en las calles dificultan a los candidatos la difusión adecuada de sus propuestas, motivo por el cual solicitó la postergación de los comicios hasta que la segunda ola de contagios disminuya. ABI