China otorga acceso completo al equipo de expertos de la OMS en Wuhan





08/02/2021 - 11:34:36

Xinhua.- Un miembro del equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que rastrea los orígenes del nuevo coronavirus ha dicho que la parte china otorgó acceso total a todos los sitios y al personal según lo solicitado, un nivel de apertura que superó todas las expectativas. El zoólogo británico Peter Daszak dijo el viernes que el equipo presentó una lista muy considerada de lugares y personas para ser incluidos en su trabajo de búsqueda de los orígenes del virus y no se plantearon objeciones por parte de China, según The Associated Press. "Nos preguntaron adónde queríamos ir. Les dimos a nuestros anfitriones una lista... Y pueden ver dónde hemos estado, hemos estado en todos los lugares clave", sostuvo Daszak. El especialista agregó que durante la visita al Instituto de Virología de Wuhan, se encontraron con un nivel de apertura que incluso él no había anticipado, y que las sospechas en torno al lugar habían sido "politizadas a escala global". El equipo también tuvo un amplio acceso cuando visitó hospitales que "trataron a pacientes durante el brote inicial a finales de 2019 y principios de 2020", según el informe. Es increíble "conocer a los primeros médicos" que trataron a pacientes con COVID-19 y hacerles preguntas, acotó Daszak. El mismo nivel de acceso también se proporcionó en el mercado de productos de mar de Huanan que se vinculó a un grupo de primeros casos, lo que permitió al equipo reunirse con proveedores y gerentes de mercado. "Así que este es un conocimiento amplio y profundo de los sitios y las personas que participaron", resumió Daszak.