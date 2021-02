La vacuna Sputnik V es posiblemente el mayor avance científico de Rusia desde la era soviética





08/02/2021 - 10:54:37

RT.- Bloomberg calificó este sábado la vacuna contra el coronavirus Sputnik V de posiblemente el "mayor avance científico" de Rusia desde la era de la Unión Soviética. En su artículo titulado 'La vacuna de Putin una vez despreciada ahora es la favorita en la lucha contra la pandemia', la agencia señala que los países ahora "están haciendo cola para recibir suministros de Sputnik V" luego de que la prestigiosa revista médica The Lancet publicara los resultados preliminares del ensayo de fase III del fármaco ruso, que muestran que tiene una eficacia del 91,6 %, es eficaz para todos los grupos de edad y no tiene efectos secundarios graves. El medio subrayó que en la batalla global para derrotar la pandemia, la carrera por obtener vacunas ha adquirido gran importancia geopolítica mientras los gobiernos buscan salir del enorme daño social y económico provocado por la crisis sanitaria. "Eso le da a Rusia una ventaja como uno de los pocos países donde los científicos han producido una defensa eficaz", aseveró Bloomberg. "Rusia ya está aprovechando mucho el impacto de poder blando de la vacuna en su imagen", agrega el texto, mientras que los expertos consultados por la agencia opinan que el éxito de Sputnik V no cambiará la hostilidad hacia el presidente ruso Vladímir Putin de los gobiernos occidentales, pero podría fortalecer la influencia geopolítica de Moscú en regiones como América Latina, donde el fármaco ya fue aprobado por Argentina, México, Venezuela, Bolivia y Paraguay. "Con esta vacuna, se ha demostrado que es capaz de producir algo nuevo que tiene demanda en todo el mundo", dijo la directora de la consultora Control Risks, Oksana Antonenko. Asimismo, Bloomberg, subrayó que, a diferencia de la vacuna de Pfizer y BioNTech, Sputnik V se puede almacenar en un refrigerador en lugar de en un congelador, lo que "facilita su transporte y distribución en los países más pobres y más calientes". El fármaco ruso también es más barato que la mayoría de las alternativas occidentales. Hasta el momento, el antígeno desarrollado por el Centro de Investigación Gamaleya de Moscú ya ha sido aprobado en 19 países, incluido Hungría, Estado miembro de la UE, mientras que el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) prevé que el fármaco esté registrado en un total de 25 naciones a finales de esta semana. Mercados clave como Brasil y la India están cerca de autorizar su uso. Entre tanto, Moscú está poniendo su mirada en el mercado de la Unión Europea, que actualmente enfrenta una escasez de suministro de otras vacunas anticovid. Rusia ha pedido a los reguladores europeos que examinen una solicitud de autorización de Sputnik V después de que Alemania prometiera ayudar a acelerar el proceso. La canciller alemana, Angela Merkel, declaró la semana pasada que la vacuna rusa podría ser usada para proteger a las personas en el bloque comunitario siempre que sea aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó el pasado viernes que Sputnik V es "una buena noticia para la humanidad".