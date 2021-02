Alemanes desconfían sobre promesa de vacunación de Merkel





08/02/2021 - 10:00:29

DPA.- La mayoría de alemanes desconfía de la promesa realizada por la canciller alemana, Angela Merkel, acerca de que todos los adultos del país estarán vacunados antes del 21 de septiembre, según una encuesta hecha pública este lunes. Según el sondeo del instituto demoscópico YouGov encargada por dpa y realizada entre el 3 y el 5 de febrero, solo el 26 por ciento cree que el Gobierno germano cumplirá ese objetivo, mientras que el 57 por ciento piensa que no lo hará y el 17 por ciento no dio una respuesta. Incluso los partidarios de Merkel se muestran escépticos, ya que el 47 por ciento de los encuestados que votan a los democristianos de Merkel o a su partido hermano, la CSU, no cree que para entonces haya una vacuna disponible para todos. Solo el 38 por ciento confía en que se alcanzará el objetivo. Los votantes de otros partidos están aún menos convencidos. Únicamente el 37 por ciento de los votantes de Los Verdes, el 32 por ciento de los socialdemócratas del SPD y el 27 por ciento de los votantes de los liberales alemanes del FDP lo creen así. Por su parte, entre los votantes del partido de La Izquierda, solo un 21 por ciento se mostró confiado de que el Gobierno cumplirá su promesa, mientras que entre los votantes de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) la cifra se situó en el 12 por ciento. Sobre el retraso en la campaña de vacunación, un 19 por ciento culpó principalmente al Gobierno alemán, un 17 por ciento responsabilizó a la Unión Europea y un 11 por ciento a los fabricantes de vacunas. De las 2.077 personas encuestadas, el 33 por ciento dijo que los tres eran igualmente culpables, mientras que el 7 por ciento no atribuyó la mayor parte de la culpa a ninguna de las partes y el 12 por ciento no se pronunció al respecto.