Viceministro Blanco: Longaric no está eximida de responsabilidades en el caso avión ruso





08/02/2021 - 09:10:16

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, dijo que la excanciller Karen Longaric no está eximida de responsabilidades por el no pago de los gastos operativos del avión Ilyushin que ayudó a apagar el fuego en la Chiquitania el año 2019, informa ABI. “Sobre publicación de @KarenLongaric, aclaramos que las comunicaciones de #Rusia fueron a través de Notas Verbales que son comunicaciones diplomáticas dirigidas a las cancillerías, no a los ‘despachos’; no tener conocimiento no exime de responsabilidad a la MAE (Ley 1178)”, escribió el Viceministro este domingo en su cuenta de twitter. La posición de Blanco surgió luego de que Longaric dijo a la agencia ANF que a su despacho “no llegó ninguna comunicación sobre la contratación de este avión o sobre deudas pendientes con la empresa rusa" y que, en todo caso, el tema sería de competencia del Ministerio de Economía. Al respecto, el Viceministro escribió que “la relación entre Estados no puede ‘no ser competencia de Cancillería’ (ver Ley 465). La empresa rusa es estatal por lo que es un tema de Estados, más aún si la empresa estatal es representada por su Embajada”. Blanco, en su cuenta de twitter, mostró cartas de Rusia a la Cancillería, durante la gestión de Longaric, con sello de recepción fechados por la Cancillería el 19 de febrero de 2020 y el 17 de junio de 2020. El viernes, Blanco responsabilizó al régimen de Jeanine Áñez por el no pago de la deuda estimada en 957.042 euros por los gastos operativos y administrativos de la aeronave. El Viceministro dijo que el entonces gobierno del presidente Evo Morales hizo el primer pago, pero luego vino Áñez quien cortó las relaciones con Rusia, dejó de pagar la deuda y motivó que el caso llegue a un arbitraje.