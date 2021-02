En Huanuni, Arce condiciona vacunas y presiona a votantes





08/02/2021 - 09:00:59

Página Siete.- El presidente Luis Arce presionó a los electores de Huanuni (Oruro) para que respalden a los candidatos con los que su gobierno pueda “coordinar” y aseguró que cuando se inicie la vacunación masiva, el Ejecutivo deberá coordinar con el alcalde del municipio y el gobernador de ese departamento. “Por eso es muy importante que sepan elegir a su alcalde y su gobernador, porque ese gobernador, ese alcalde tiene que coordinar con el Gobierno nacional”, aseguró Arce en una concentración en Huayllatiri (Huanuni, Oruro). Luego, el Presidente agregó: “Tenemos que coordinar con el gobernador, con nuestro alcalde, porque hay que desplegar equipos de vacunación. Tienen que estar los médicos, las enfermeras pinchándoles en el bracito”. El sábado, Arce entregó un polifuncional en Vichajlupe (Santiago de Huari, Oruro), donde instó a los votantes a elegir autoridades departamentales y municipales con las que su gobierno pueda coordinar, para seguir haciendo obras. “Está por tanto en su responsabilidad en estas elecciones elegir los mejores hombres y mujeres para poder dirigir el municipio y la Gobernación, pero que, por supuesto, puedan coordinar con todos nosotros, para continuar haciendo estas obras”, dijo. El viernes, Arce condicionó el apoyo del Ejecutivo al municipio de La Paz a que los electores voten por el candidato oficialista en el municipio, César Dockweiler. “La candidatura del MAS-IPSP en todo el país es la única que puede garantizar dos cosas: que se trabaje para el pueblo paceño y, segundo, que se trabaje de la mano con el Gobierno nacional. De esta manera asegurarnos que todos los planteamientos, que todas las ideas que nos está proponiendo el hermano César se cristalizan para el bien de todos los paceños y todas las paceñas”, aseguró Arce. El 30 de enero, en Pando, Arce dijo a los electores que será muy difícil que el Gobierno les apoye si no eligen a autoridades con las que pueda coordinar. “Si no tenemos autoridades con las que se pueda coordinar a nivel de departamento y municipios, va a ser difícil que el Gobierno nacional pueda ayudarles”, indicó. En Tarija, el 27 de enero, en Uriondo (Tarija), Arce dijo a los electores de esa región que se requiere un gobernador que coordine con el Gobierno. “Necesitamos un gobernador que coordine con el Gobierno, que venga del pueblo”, sostuvo.



“En ningún momento el Presidente presionó”



Pierre Chain, candidato a concejal del MAS para la ciudad de La Paz, aseguró que el presidente Luis Arce no ejerció ninguna presión y mucho menos un chantaje. El viernes, Arce, en un acto de campaña, condicionó el apoyo del Ejecutivo a La Paz a que los electores respalden al candidato oficialista en el municipio, César Dockweiler. “Bajo nuestro punto de vista, en ningún momento el señor Presidente ha presionado a la ciudad de La Paz. Nosotros creemos que el Presidente ha sido honesto con la ciudad de La Paz. El señor Presidente ha dicho que va a trabajar con los alcaldes que quieren trabajar para la ciudad de La Paz”, sostuvo Chain. “En ninguna parte del mundo un gobierno nacional ayuda a un gobierno que solamente utiliza la plata de los ciudadanos para hacer política en el municipio”, aseguró.