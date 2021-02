Mark Zuckerberg ofrece una nueva visión sobre el futuro del teletrabajo





07/02/2021 - 19:48:41

RT.- La pandemia de coronavirus ha obligado a empresas de todo el mundo a adaptarse al teletrabajo, y ahora que la crisis sanitaria parece estar acercándose gradualmente a su fin, algunos ya no ven la necesidad de la presencia física de sus empleados. Esta opinión la comparte también el director ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg, quien proclama que en el futuro el trabajo superará las barreras físicas y entrará al nivel de la realidad virtual (VR) y aumentada (AR). Esta semana, el multimillonario estadounidense hizo una breve aparición en Clubhouse, una popular red social de chat de audio donde solo se puede acceder con invitación, para compartir su visión futurista sobre la interacción persona-computadora y el trabajo remoto. Según el fundador de la mayor red social del mundo, los confinamientos pandémicos han demostrado que no es necesario vincular a los empleados a ubicaciones físicas y oficinas, dado que las tecnologías de AR y VR hacen posible "vivir donde sea y estar 'presente' donde quieras", recoge el inversor capitalista Josh Constinea. "¡Deberíamos estar teletransportándonos y no transportándonos!", afirmó Zuckerberg, según Constinea. Además de la libertad de ubicación, el empresario también señaló tales beneficios como la mejora de la productividad del personal y la reducción de las emisiones ambientales. Para adaptarse a esta nueva realidad, los profesionales de la realidad virtual y aumentada de Facebook Reality Labs se están enfocando actualmente en integrar estas tecnologías en el teletrabajo con el fin de brindar presencia sin el desplazamiento físico. El principal desafío, según Zuckerberg, es crear una tecnología que sea lo suficientemente pequeña como para caber en un dispositivo parecido a gafas de montura gruesa, que los usuarios podrían llevar fácilmente. Según Constinea, este es un plan complejo en el que Facebook ha estado invirtiendo con la esperanza de tener éxito en los próximos cuatro o cinco años.