Cazón: Crecimiento del 4,3% de recaudación del IVA es buena señal de reactivación económica





07/02/2021 - 19:21:09

La Paz.- El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón Morales, informó que la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA Mercado Interno) creció 4,3% en enero de 2021, respecto al mismo mes de 2020, señal de que la economía boliviana empieza a reactivarse por efecto de las medidas económicas del Gobierno. Detalló que el IVA “es un indicador importante”, porque “si una economía no está bien, es porque las ventas disminuyen y, en este caso, están recuperando; es un importante crecimiento”, según un boletín de prensa institucional. “La economía está empezando a reaccionar con las medidas económicas que está lazando nuestro gobierno —recalcó Cazón—; nuestros contribuyentes, entonces, también están haciendo negocios, es decir, están comprando, están vendiendo y la economía se está reactivando”. En montos, en enero de 2020 (cuando el coronavirus no había afectado la economía) la recaudación del IVA llegó a Bs 970,8 millones; mientras que en el mismo mes de 2021 subió a Bs 1.012,8 millones, con el aumento porcentual positivo del 4,3%. Cabe destacar que el crecimiento del IVA en enero de 2021 se da en un contexto nacional y mundial complicado por la presencia del COVID-19. Pese a lo cual, Bolivia ya presenta indicadores que muestran una clara recuperación de su economía. Comparado con diciembre del año pasado, la recaudación del IVA creció 22,6%, porque en el último mes de 2020 se recaudó Bs 825,8 millones. Bajo esta misma lógica, la recaudación del Impuesto a las Transacciones (IT) creció 23%, es decir que en diciembre 2020 reportó Bs 357,6 millones y en enero de 2021, Bs 439,7 millones. En tanto que la recaudación del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE Mercado Interno) creció 47,9%, porque en diciembre de 2020 reportó Bs 139,8 millones y en enero de 2021, Bs 206,8, agrega el informe de prensa.