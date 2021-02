Viceministro responsabiliza a excanciller por perjuicios en caso avión ruso; Longaric lo rechaza





07/02/2021 - 19:00:05

La Paz.- El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, responsabilizó a la excanciller Karen Longaric por el interés diario que genera la deuda por el no pago de los gastos operativos del avión Ilyushin que ayudó a apagar los incendios en la Chiquitania el año 2019. La excanciller del Estado, Karen Longaric, afirmó que a su despacho no llegó ninguna nota que solicitaba el pago de 957.042,28 euros por gastos administrativos que demandó el avión Ilyushin Il 76 Firebomber, en septiembre de 2019. "Con respecto a la cancelación del alquiler de esa aeronave se cancelan a través del Ministerio de Economía, no a través de Cancillería. En su momento a mi despacho no llegó ninguna comunicación sobre la contratación de este avión o sobre deudas pendientes con la empresa rusa", aseguró la exautoridad diplomática. En su cuenta de twitter, el Viceministro mostró cartas de Rusia a Longaric con sello de recepción fechados por la Cancillería el 19 de febrero de 2020 y el 17 de junio de 2020. “Sobre el avión bombero ruso, dos posibilidades en el caso de KarenLongaric :1. No le avisaron, entonces ¿Quién defendía los intereses del país? 2. Sí sabía, como sugieren los documentos del gobierno ruso. En ambos casos le costara 0,05% de interés x día a #Bolivia”, escribió Blanco en la red social digital. El viernes, Blanco, responsabilizó al régimen de Jeanine Áñez por el no pago de la deuda estimada en 957.042 euros por los gastos operativos y administrativos de la aeronave. El Viceministro dijo entonces que el gobierno del presidente Evo Morales hizo el primer pago, pero luego vino Áñez quien cortó las relaciones con Rusia, dejó de pagar la deuda y motivó que el caso llegue a un arbitraje. Una de las cartas enviadas por la embajada de la Federación de Rusia a la Cancillería, mostrada en el tuit del Viceministro, recuerda la urgencia de pagar la deuda por el trabajo del avión para “sofocar los incendios forestales en Bolivia en periodo 09.09.2019-09.10.2019”. Al respecto, el encargado de negocios de Rusia en Bolivia, Iakov Fedorov dijo que el avión prestó servicios eficientes para apagar los graves incendios en Santa Cruz el año 2019 pero que no se trató de un alquiler sino de un apoyo a Bolivia que solo incluía el pago de gastos operativos de la aeronave, como el uso de combustible.