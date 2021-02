Choquehuanca en campaña por la Gobernación y Alcaldía de La Paz anuncia una fiesta de tres días





07/02/2021 - 18:51:23

Erbol.- El vicepresidente David Choquehuanca salió este domingo en campaña electoral y anunció ante una masiva concentración de militantes el triunfo del MAS para la Gobernación y la Alcaldía de la ciudad de La Paz, y aprobó una celebración de tres días por haber quebrado la mala racha electoral en los comicios subnacionales anteriores. “Vamos a recuperar nuestra Gobernación, nuestra Alcaldía, somos mayoría, somos millones hermanos. Pido respeto para nuestros candidatos. No solamente votamos para elegir alcalde, concejales, gobernadores y asambleístas, sino estamos votando para consolidar nuestra democracia”, dijo en un encendido discurso político. En las elecciones subnacionales de 2015, el resultado fue adverso para el MAS porque el partido dirigido por Evo Morales perdió frente a su exmilitante Félix Patzi, quien derrotó a Felipa Huanca por la Gobernación y a Luis Revilla que doblegó a Guillermo Mendoza del MAS para la alcaldía paceña. El segundo mandatario encabezó una larga caminata de unos 10 kilómetros acompañado de cientos de militantes que se trasladaron a la zona de Chinchaya, ubicado en una ladera de la zona sur de la ciudad de La Paz, donde pidió apoyo de corazón al proceso de cambio. “Hay muchos intelectuales que tienen compromiso con nuestra patria y nosotros buscamos el bienestar de los paceños y bolivianos, ya no queremos que nos engañen más, basta de mentiras, basta de candidatos flojos”, manifestó. Choquehuanca aseguró que el MAS es un proyecto nacional que empuja el país en una misma dirección de la mano de los candidatos, a los que prohibió consumir bebidas alcohólicas en campaña bajo sanción de obligarles a presentar su renuncia. “Hermanos es importante apoyar, ayudarnos. Ahora tenemos que ir a trabajar, no ir a tomar cerveza. El día 7 (de marzo día de las elecciones) podemos organizar una fiesta de tres días después de ganar hermanos, pero ahora a trabajar todos por La Paz, por la unidad y por la hermandad”, manifestó. El vicepresidente proclamó a los candidatos a alcalde César Dockweiler y a Gobernador Franklin Flores, a los que manifestó su total respaldo político para las elecciones del próximo 7 de marzo.