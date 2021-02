Viceministra exhorta a médicos no ir al paro y garantizar continuidad de los servicios de salud





07/02/2021 - 11:53:53

La Paz.- La viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo, exhortó a los médicos a no realizar un paro de actividades ya que se requiere garantizar los servicios de salud frente al coronavirus. La autoridad destacó que la Ley de Emergencia Sanitaria regula el precio de los servicios de salud en beneficio de la población. “Les exhortamos, les pedimos a todo el personal de salud que no, por favor, no acudan al paro, porque nuestra población ya está preocupada por el tema del virus”, indicó la autoridad entrevistada por periodistas. La autoridad se refirió, de esa manera, a las amenazas de los galenos para asumir medidas de protesta frente a la promulgación de Ley de Emergencia Sanitaria, pese a que las modificaciones a esa propuesta fueron consensuadas con los dirigentes nacionales de los médicos. “Un paro no es bueno porque necesitamos que se atienda a los pacientes que tienen diabetes, a los que tienen cáncer, a los niños que están con infección renal, respiratorias. En un paro solo se va a atender el área de emergencia (…) exhortamos a todo el personal de salud, por favor que en este momento de pandemia, entre todos tenemos que ayudarnos”, manifestó. La Viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, explicó que la Ley de Emergencia Sanitaria contiene, entre otros aspectos, la regulación de los servicios de salud en beneficio de la población. “No se puede permitir clínicas que han estado cobrando más de 100 mil bolivianos, más de 50 mil bolivianos, de tres días de estar en terapia intensiva. Qué familia tiene esos recursos. Nosotros como gobierno tenemos que pensar en la población boliviana”, indicó.