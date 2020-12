La suma de todas las cosas hechas por el ser humano ya pesa más que todos los seres vivos del planeta juntos





10/12/2020 - 11:05:32

Xataka.- Desde hace un siglo, la masa de todo lo fabricado por el ser humano se ha duplicado cada 20 años. Dicho así, es un dato algo abstracto, pero visto con perspectiva da un poco de vértigo. Según los datos que acaba de publicar el equipo de Ron Milo, en 1900 la masa de los objetos producidos por el hombre equivalía a alrededor del 3% de la biomasa total que había en el planeta. Hoy la "antropomasa" supera ya la biomasa global total y pesa en torno a 1,1 teratones (1.100.000.000.000 de toneladas) frente al teratón de las cosas naturales. Aunque evidentemente hemos hecho alguna trampa (desde la primera revolución agrícola, nos las hemos apañado para reducir a la mitad la biomasa vegetal), lo cierto es que según los cálculos de Milo esto ocurrió casi todo antes de 1900: en los últimos 100 años, la biomasa total disminuyó ligeramente, mientras que la masa antropogénica ha aumentado rápidamente y ahora se produce a un ritmo de más de 30 gigatoneladas por año. Es decir, cada semana producimos más masa que la masa total de toda la humanidad junta. Lo que, en términos técnicos, podríamos definir como una barrabasada. No hablamos de basura, como podríamos pensar: hablamos de hormigón, asfalto y agregados (arenas y gravas), ladrillos, metales y otros (plásticos, cristal, etc.). Si hacemos recuento, los edificios y las carreteras constituyen la mayor parte de lo que hemos. Detrás, pero creciendo rápidamente, están las máquinas y los plásticos (que ya doblan, ellos solos, la de todos los animales, terrestres y marinos). De hecho, es curioso que podemos observar cómo ha ido cambiando la composición del mundo atendiendo a las tendencias constructivas. En los años 50 del siglo XX, el uso de los ladrillos empezó a decaer frente al hormigón y, en la década de los 60, el asfalto empezó a dispararse a nivel mundial. Milo reconoce en Nature que establecer el momento exacto en que la antropomasa superó a la biomasa es difícil de determinar porque el trabajo se alza sobre una enorme cantidad de trabajos y los márgenes de error no permiten afinarlo tanto. Lo que aparece más claro es que, si continúan las tendencias actuales, la masa generada por el hombre superará los tres teratones antes de 2040.