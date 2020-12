Un actor abre polémica en las redes con un video que abrió el debate sobre los límites del arte





10/12/2020 - 10:44:15

El actor Paco León compartió un clip de personas gateando, con láseres en sus genitales y actitudes sexuales que generó todo tipo de comentario en Twitter. El actor recibió centenares de comentarios, la mayoría de los cuales cuestionaba que ese montaje fuera arte. El actor Paco León es un gran amante de México, su cultura y su arte y pasa temporadas en el país. Ha sido ese amor por el arte, en este caso moderno o vanguardista, quizá surrealista, el que ha levantado su última polémica. El intérprete, amante del exhibicionismo y la desnudez (varias veces ha sufrido la censura de Instagram al subir fotos en las que mostraba su cuerpo), León subía a sus redes sociales el video de una ‘performance’ en México, en la que varias personas gatean por una sala semidesnudos, con láseres que salen de sus traseros, y en actitudes sexuales. De inmediato el actor recibió centenares de comentarios, la mayoría de los cuales cuestionaba que ese montaje fuera arte. Pero a Paco León le va la polémica, así que lejos de amilanarse, compartió también el video en Twitter. “Este video de una ‘performance’ de México, verdaderamente inolvidable, ha provocado indignación en mi Instagram.... No quiero pensar qué pasará en twitter”, decía junto al video. Entre los comentarios hay posturas radicalmente enfrentadas, entre los que lo consideran arte y quienes no ven nada artístico en esa representación. Este vídeo de una performance de México verdaderamente inolvidable, ha provocado indignación en mi instagram.... No quiero pensar qué pasará en twitter. pic.twitter.com/aN70upH5bT — paco leon (@pacoleonbarrios) December 7, 2020