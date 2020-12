La Paz: Sube en 30% pedido de pruebas por coronavirus, denuncian demora de resultados





10/12/2020 - 07:46:35

Página Siete.- La demanda de las pruebas para detectar la Covid-19 se incrementó en un 30% las últimas dos semanas, según las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz. La institución indicó que esta situación se registra porque el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) sólo trabaja cinco de los siete días. Además, pacientes denunciaron que los resultados demoran hasta 10 días. Desde Inlasa, los responsables aseguraron que el promedio de ingreso de muestras no varió y que trabajan por turnos. “Los casos estaban en descenso ostensiblemente. Sin embargo, en las dos últimas semanas tenemos un reporte de casos con una tendencia al ascenso”, dijo a Página Siete el responsable de Vigilancia Epidemiológica y Covid-19 del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Guido Chuquimia. La autoridad departamental aseguró que esta situación se registra porque en la última temporada los ciudadanos dejaron de usar las medidas de bioseguridad, además se abrieron hasta los locales nocturnos. Chuquimia explicó que este incremento subió de un 25 a un 30%, es decir que si antes recibía hasta 12 pruebas por día, ahora llega hasta 15. De acuerdo con la autoridad, esta situación podría haber generado una “alta carga laboral al Inlasa”, porque es el único laboratorio público que va procesando las muestras. “En el laboratorio no se está atendiendo todos los días como en la etapa de la crisis sanitaria -cuando el personal trabajaba los sábados y domingos- pero ahora trabajan de lunes a viernes de 8:00 a 14:00”, dijo. Por eso, la entrega de resultados tarda máximo siete días para los casos normales o de rutina. Para los pacientes que tienen alguna emergencia, los resultados son entregados en 24 horas o a más tardar 48 horas. “Los casos de emergencia se refieren cuando el paciente está con todos los síntomas o cuando está internado en el hospital o requiere la prueba para una cirugía”, dijo Chuquimia. Según la autoridad, los pacientes normales son los que solicitan las pruebas para un viaje o para acceder a las fuentes laborales, pero no tienen síntomas. En el caso de Inlasa, su director, Cristhian Trigoso, negó el incremento de muestras. “No se ha incrementado”, dijo y aseguró que la institución recibe un promedio de 15 muestras por día. “Es falso lo planteado por el Sedes, hoy por hoy trabajamos en dos turnos: de 8:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, de lunes a viernes”, agregó. Trigoso sostuvo que realizan turnos de emergencia de acuerdo con los requerimientos, es decir que este proceso se realiza los sábados y los domingos. “(Es) si hay muestras de emergencia”, dijo. De acuerdo con Trigoso, el Inlasa tiene el registro de ingreso de muestras, además de los reportes electrónicos que envían al Sedes para comprobar la entrega de resultados que se da entre 24 y 48 horas. “Probablemente ellos tardan en (dar) los resultados a los pacientes”, dijo. Hace un par de semanas, María (nombre convencional) denunció que llamó a la Línea 168 para pedir la toma de muestra de la Covid-19 porque estuvo en contacto con una persona que dio positivo al coronavirus. La brigada acudió a su casa para tomar la prueba a ella y a sus hijos. Pero cuando solicitó información sobre cuándo estarían los resultados, los responsables explicaron que la entrega se realizaría en siete días. Alarmada, María llamó a la oficina del Sedes y personal de la institución indicó que los resultados se entregarían hasta 10 días después de la toma de la muestra. Incluso un funcionario respondió que hasta el personal de salud sufre por la demora en la entrega de los resultados. Ante la urgencia, la familia se hizo la prueba de forma privada. “Tuve que gastar más de 1.000 bolivianos por falta de una respuesta oportuna”, dijo María e indicó que el martes, cuando ya pasaron los 10 días de la toma de la muestra, llamó a la línea gratuita del Sedes y el personal indicó que ya salieron los resultados: toda su familia dio negativo. “Aún con la prueba estaba temerosa, por eso no salimos de casa y nos aislamos. Aunque no teníamos síntomas, tenía miedo que seamos asintomáticos y podamos transmitir el virus en la calle”, agregó María. Chuquimia aseguró que existen otras dos razones de la demora en la entrega de resultados. La primera se refiere porque todavía no llegaron los informes manuscritos, los mismos deben pasar al sistema digital. “El ministerio (de Salud) -a través del Sistema de Información- ha implementado un sistema de vigilancia nuevo: el digital (porque) antes eran fichas manuscritas, por eso había un montón de detalles y errores. Ahora, algunos informes nos llegan de forma manuscrita y eso nos demora”, dijo. La segunda razón se refiere a la implementación de más centros de salud para tomar las muestras.