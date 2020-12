Bartolinas piden barrer con funcionarios del anterior Gobierno





10/12/2020 - 07:37:26

El Deber.- Los funcionarios públicos del anterior gobierno deben ser “barridos” (destituidos) de la administración pública por los colaboradores del presidente Luis Arce, pidió la ejecutiva de las mujeres campesinas, Segundina Flores. “Por supuesto, ellos cómo nos han sacado, a la fuerza, a patadas nos han sacado, entonces vamos a barrer, el hermano Presidente (Luis Arce) de a poco tiene que cambiar, hemos pedido que la gente nueva tiene que entrar en todas las instituciones públicas”, manifestó tajantemente la dirigente en conferencia de prensa. Desde el cambio de Gobierno, el 8 de noviembre, en distintos ministerios se conocieron circulares internas pidiendo a los funcionarios poner su cargo a disposición de las máximas autoridades, ese recambio sigue afectando a la administración pública porque no cesan los despidos. Para Flores, el anterior gobierno montó toda una estructura con sus seguidores en todos los ministerios y por tanto esas personas deben ser removidas de sus cargos. Los funcionarios se vieron obligados a denunciar que los allegados a los ministros son los que les exigen renunciar a sus cargos. Flores dijo que el MAS fue paciente con los trabajadores públicos que ingresaron desde octubre al aparato estatal con agresiones. “Esto va a necesitar tiempo, queremos acelerar porque tienen que reactivar el país y no va a ser posible con esas personas, ellos están camuflados quieren hacerse pasar como del proceso, están las ‘pititas’, nos quieren engañar”, apuntó la dirigente. Nepotismo Desde los mismos ministerios salieron las denuncias de nepotismo cometido por las propias autoridades de Gobierno. La denuncia en el Ministerio de Desarrollo Rural fue la más fuerte y la única que produjo represalias desde el propio Presidente Luis Arce, quien destituyó al ministro del área luego que se descubriera que su ex-pareja trabajaba a su lado. Siguió otra denuncia de nepotismo en el Ministerio de Trabajo, pero su titular Verónica Navia optó por destituir a uno de los dos hermanos que había contratado en ese despacho y a través de un comunicado descartó la existencia de nepotismo porque los sindicados no son parientes suyos.