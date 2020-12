Montenegro: Millonarios van a estar dispuestos a aportar, las tasas son pequeñas





10/12/2020 - 07:32:16

La Razón.- Después de una sesión maratónica en el Legislativo, que se extendió más allá de la medianoche, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, expresó su optimismo en que los “millonarios” del país estarán abiertos a ser parte del Impuesto a las Grandes Fortunas, cuyo proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados y pasó al Senado. “Entiendo que también aquí en Bolivia hay millonarios que van a estar dispuestos a aportar, porque las tasas efectivas son pequeñas, es del 1% aproximadamente. Adicionalmente hay que considerar que la base sobre la cual se parte son Bs 30 millones; en otras economías, solo pensar en Colombia, alguien que tenga $us 1,5 millones ya comienza a pagar este impuesto”. La autoridad ratificó que con este tributo se pretende recaudar más de Bs 100 millones al año. “Pero se le da la oportunidad al sistema tributario de ser más progresivo. Significa que los que más tienen deben aportar más al país. En otras partes del mundo los millonarios solicitan a las autoridades tributarias que les aumenten los impuestos porque saben que la sociedad es una cuestión sistémica y de sinergia. Si se cae la base se cae todo, se cae también la riqueza”. El Proyecto de Ley 033/2020-2021 establece un impuesto a las grandes fortunas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, que se aplicará a la fortuna acumulada de más de Bs 30 millones, de las personas naturales. La recaudación de este impuesto será destinada íntegramente al Tesoro General de la Nación (TGN) “La fortuna de las personas naturales está comprendida de manera enunciativa y no limitativa por los bienes inmuebles, muebles, bienes suntuarios, activos financieros, derechos, dinero y todo otro bien material o inmaterial, con valor económico de los cuales, sea titular o esté en posesión de ellos”, señala el proyecto. Los sujetos pasivos del impuesto son las personas naturales residentes en Bolivia, con fortuna situada o colocada en el territorio nacional y en el exterior. Además, se inscriben las personas naturales no residentes en Bolivia, que tengan fortuna situadas o colocadas en el territorio boliviano.