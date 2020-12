Chuquisaca: Sector privado asegura que 90% de las empresas pequeñas no podrán cubrir el aguinaldo





09/12/2020 - 21:34:53

Erbol.- La secretaria ejecutiva de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, Cintia Castillo, manifestó que el 90% de las empresas pequeñas no podrán pagar el aguinaldo en el plazo establecido debido a los problemas económicos generados por la pandemia del coronavirus, reportó el periodista Iván Ramos para la Red ERBOL. El Gobierno central fijó el plazo del 21 de diciembre de la gestión en curso como la fecha límite para el pago del Aguinaldo de Navidad. La directiva de los empresarios chuquisaqueños pidió “que haya un cierto criterio de reflexión en este tema para que no haya más cierre de empresas, estamos en dificultades al momento, el 90 por ciento de las empresas pequeñas no vamos a poder cubrir hasta el 21 de diciembre”. Castillo señaló que, si bien el aguinaldo es un derecho ganado por los trabajadores y debe cumplirse, su sector espera que el Gobierno flexibilice la fecha para evitar la carga sobre las empresas como del sector turismo, pilar del aparato productivo chuquisaqueño golpeado por la pandemia.